[헤럴드경제=유혜림 기자] 자비스앤빌런즈가 인공지능(AI) 기반 세무 상담 서비스 ‘삼쩜삼Q’를 출시하고 카카오 플랫폼과의 협업에 나선다.

자비스앤빌런즈는 자체 개발한 삼쩜삼Q를 ‘챗지피티 포 카카오’에 연동해 AI 세무 질의응답 서비스를 제공한다고 24일 밝혔다. 삼쩜삼Q는 챗지피티 포 카카오 적용을 시작으로, 이달 말부터 삼쩜삼 웹과 앱에도 순차적으로 탑재될 예정이다.

삼쩜삼Q는 카카오톡에서 대화하듯 세금 관련 질문을 입력하면 AI가 답변을 제공하는 방식으로 작동한다. 서비스는 51만건 이상의 조세 법령과 국세청 판례, 질의회신 데이터를 검색증강생성(RAG) 방식으로 학습했으며, 세무·회계 전문가 검증을 거친 콘텐츠를 바탕으로 답변의 정확도를 높였다. 전문가 검증 콘텐츠는 초기 1만건에서 향후 수만건 규모로 확대될 예정이다.

사용자 편의성도 강화했다. 삼쩜삼은 자체 UX 라이팅 가이드라인을 적용해 이해하기 쉬운 문장과 도표 중심의 설명을 제공함으로써 복잡한 세무 정보를 누구나 쉽게 접근할 수 있도록 했다.

카카오툴즈와의 연동을 통해 AI 에이전트 기능도 구현한다. 이용자가 챗지피티 포 카카오에서 상담 중 세금 환급 조회나 신청이 필요할 경우, 카카오툴즈가 삼쩜삼을 자동 호출해 환급 절차를 지원하는 방식이다. 이를 통해 카카오톡 내에서 세무 상담부터 환급 신청까지 한 번에 처리할 수 있는 사용자 경험을 제공한다는 설명이다.

자비스앤빌런즈 측은 “향후 AI 에이전트 생태계 확장을 위해 카카오와 협력을 강화할 방침”이라고 밝혔다.