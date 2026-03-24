安 “정책 책임을 국민에게 전가” 李, 김태선 ‘국민 이익’ 게시물 공유

[헤럴드경제=정석준 기자] 이재명 대통령과 안철수 국민의힘 의원이 24일 부동산 정책을 두고 설전을 이어갔다.

안 의원은 이날 페이스북에서 ‘다주택자의 부동산 정책 배제, 그럼 코스피 관련 공무원의 주식투자도 막을 것입니까’라는 제목의 글을 올리며 “이 대통령의 잣대를 들이대다 보면, ‘결백하게’ 정책을 만들 공직자는 남아나지 않을 것”이라고 밝혔다.

안 의원은 “이재명 대통령이 부동산 정책 입안 과정에서 다주택 공직자의 전면 배제를 지시했다. 당사자의 이해충돌을 사전에 차단하겠다는 설명”이라며 “이러한 방법은 정책의 책임을 일부 국민에게 전가하고, 혐오를 자극하는 부적절한 접근”이라고 주장했다.

이어 “이 논리라면 코스피 등 주식시장 관련 고위 공직자 및 실무자와 그 일가 역시 정책 입안 전에 보유 주식을 전량 매도하거나 지수 추종 상품만 허용해야 한다”고 덧붙였다.

그러면서 “그들이 보유 주식에 유리한 방향으로 정책을 설계할 수 있고, 주가에 호재가 되는 내용을 누설할 가능성도 배제할 수 없으며, 퇴직 이후를 염두에 두고 특정 단체 및 기업 주식에 유리한 규정을 반영할 여지도 있기 때문”이라고 했다.

이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에서 김태선 더불어민주당 의원의 게시물을 공유하며 “개구리를 보호한다고 모기까지 보호해야하는 것은 아니다”라고 지적했다.

앞서 김 의원은 안 의원의 발언에 대해 “이 대통령이 부동산정책에서 다주택 공직자를 배제한 것은 국민의 이익과 정책 주체의 이익을 일치시키기 위함”이라며 “다주택자를 나쁜 사람으로 매도하기 위해서가 아니라 부동산시장 안정이 국민의 이익이기 때문”이라고 반박했다.

이에 안 의원은 다시 페이스북에 “부동산으로 돈 벌면 나쁜 사람이고, 주식으로 돈 벌면 정직한 사람이냐”며 “다주택자 공무원의 집은 이해 충돌이고, 주식하는 공무원의 주가는 노력의 산물이냐. 혐오를 덧씌우니 설명이 안되는 것이다”고 말했다.