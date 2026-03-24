국제테마파크 서측지구 등 개발 본격화... 화성 남양뉴타운 분양가 인프라 등 경쟁력

본격개발 후 인프라 확장 및 높은 미래가치 기대감에 주변 부동산 시장 ‘들썩’

대규모 개발 호재가 예정된 화성 서부권 부동산 시장이 달아오르고 있다. 송산그린시티를 비롯한 대형 개발 사업이 본격화되면서, 인접한 남양 뉴타운이 낙수효과를 누릴 핵심 배후 주거지로 급부상하고 있다.

화성 서부권의 대표적 개발 호재로는 화성국제테마파크 개발사업이 있다. 이 사업은 경기도 화성시 남양읍 송산그린시티 동측 부지 약 418만 9,000㎡에 복합 테마파크 및 리조트를 조성하는 사업이다. 사업주체인 신세계화성은 미국 파라마운트와 협업해 세계적 수준의 테마파크, 1,000실 규모의 호텔, 스타필드 등을 조성할 예정이다. 최근 사업비가 약 9조 5,000억 원 규모로 초기 대비 2배 이상 증액되며 기대감이 더욱 높아지고 있다. 해당 사업은 올해 하반기 착공을 시작해 2030년 1차 개장을 목표로 하고 있다.

이러한 개발호재의 직간접적 수혜가 예상되는 곳으로는 남양뉴타운이 꼽히고 있다. 테마파크 예정부지와 가깝고 실질적인 배후 주거지 역할을 수행할 것으로 기대를 모으고 있기 때문이다. 이외에도 테마파크 기반 조성을 위해 화성시 서부권의 광역 교통망도 확충되고 있다는 점도 미래가치를 높이는 요소로 주목받고 있다.

실제 화성 서부권에는 2024년 말 서해선 ‘서화성~홍성’ 구간이 개통된 데 이어, 올해는 단절 구간이었던 ‘서화성~원시’ 구간이 개통될 예정이다. 향후 여의도, 영등포, 구로 등을 잇는 신안산선(2028년 12월) 개통도 예정돼 있어 서울 접근성이 대폭 향상될 전망이다. 향후에는 서해선 KTX연결 사업도 예정돼 있어 사업 완료 시 홍성에서 서울 용산까지 45분대 이동이 가능해지는 등 광역 교통망은 더욱 촘촘해질 예정이다.

이러한 상황에서, 우미건설이 화성 남양뉴타운 내 5년 만에 공급하는 ‘화성 남양뉴타운 우미 린 에듀하이’가 낙수효과가 기대되는 수혜 단지로 꼽히며 이목을 집중시키고 있다. 공공택지에 들어서는 신축 단지인 만큼, 분양가 상한제가 적용되어 합리적인 가격 경쟁력을 갖추고 있는 점이 특징이다.

단지의 분양가는 전용 84㎡ 기준 4억 원대의 합리적인 분양가로 책정되었다. 이는 수도권 민간아파트 평균 분양가의 절반 수준이며, 국민평형 시세가 5~6억 원대를 형성 중인 인근 봉담지구나 10년 차 이상 아파트가 4억 원대에 거래되는 향남 권역과 비교해도 독보적인 가격 경쟁력을 자랑한다. 한편, ‘화성 남양뉴타운 우미 린 에듀하이’는 지하 2층~지상 24층, 6개 동, 수요자들의 선호도가 높은 전용면적 84㎡ 단일 평형으로 총 556세대 규모로 조성된다.

교육환경도 잘 갖췄다. 단지 바로 앞에 위치한 새동초등학교와 새동중학교가 올해 3월 개교를 맞이하면서, 입주 시점부터 자녀들의 도보권 통학이 가능해졌다. 여기에 화성시립남양도서관과 남양뉴타운 학원가 등도 가깝게 위치해 있어, 화성 서부권 최고 수준의 교육 인프라를 누릴 수 있다.

분양 관계자는 “화성국제테마파크 등 서부권 대형 개발 사업이 본격화되면서 인근 부동산 시장도 활기를 띠고 있는 상황이다”며 “개발 호재를 누리면서도 분양가 상한제를 통해 4억 원대의 합리적인 가격으로 높은 미래가치를 누릴 수 있다는 점이 부각돼 이를 선점하려는 수요자들의 문의가 이어지고 있다”고 전했다.

화성 남양뉴타운 우미 린 에듀하이의 견본주택은 경기도 안산시 단원구 고잔동에 위치해 있다.