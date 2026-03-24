인도, 유가 급등에 원유 수입 90% 의존 리스크 부각

걸프 교역 차질…수출·물류 흔들리며 성장 둔화 압박

중동發 송금 감소 우려…루피 약세·내수 위축 가능성

외환·재정 완충 제한…장기화 시 복합위기 확대

이란 전쟁으로 인한 공급 문제 때문에 인도에서 취사용 가스통(LPG) 부족 사태가 발생했다. 사진은 인도에서 취사용 가스 공급 차질로 어려움을 겪는 모습.[게티이미지]
이란 전쟁으로 인한 공급 문제 때문에 인도에서 취사용 가스통(LPG) 부족 사태가 발생했다. 사진은 인도에서 취사용 가스 공급 차질로 어려움을 겪는 모습.[게티이미지]

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 격화되면서 인도 경제가 에너지 가격 상승과 교역 위축, 해외 송금 감소라는 ‘삼중 압박’에 직면하고 있다. 걸프 지역과의 밀접한 경제 연결이 성장 동력이었던 만큼, 전쟁 장기화 시 그 의존 구조가 오히려 리스크로 전환되는 모습이다.

뉴욕타임스(NYT)는 22일(현지시간) 전쟁 이후 인도 경제가 새로운 위기에 직면했다고 보도했다. 인도는 원유의 약 90%를 수입에 의존하고 있으며, 이 중 상당 부분이 중동에서 들어온다. 가스 수입 역시 약 80%가 중동에 집중돼 있어 유가 상승이 곧바로 물가와 성장에 부담으로 이어지는 구조다.

실제 국제 유가가 배럴당 100달러를 넘어서면 인도의 성장률과 물가 안정 모두에 부담이 커질 수 있다는 분석이 나온다. 골드만삭스는 최근 보고서에서 인도가 향후 1년간 에너지 가격 상승과 수출 감소, 해외 송금 축소로 성장 둔화와 인플레이션 상승, 통화 약세에 동시에 직면할 수 있다고 경고했다.

걸프 지역은 인도의 핵심 수출 경로이기도 하다. 두바이 등 중동 허브를 통해 전 세계로 재수출되는 구조가 흔들리면서 항공·해운 차질이 인도 기업들의 공급망에도 영향을 미치고 있다. 아랍에미리트로 향하는 연간 500억달러 규모 수출 중 절반가량이 제3국으로 재수출되는 만큼, 지역 불안은 글로벌 유통망 전반에 파급력을 미친다.

해외 송금 감소 가능성도 주요 변수다. 인도는 세계 최대 송금 수취국으로, 연간 약 1300억달러 규모의 송금을 받는다. 이 중 40%가 중동에서 유입된다. 걸프 지역 경기 악화나 노동시장 위축이 현실화될 경우 루피 약세와 내수 위축으로 이어질 수 있다는 우려가 제기된다.

전쟁 여파는 이미 일부 실물 경제에도 반영되고 있다. 공급 차질로 취사용 가스 부족 현상이 나타나고 있으며, 정부가 가격 통제와 보조금 확대에 나설 경우 재정 부담도 커질 수 있다. 4월 지방선거를 앞둔 나렌드라 모디 정부로서는 물가 안정과 재정 건전성 사이에서 정책 부담이 커지는 상황이다.

지난 11일(현지시간) 인도 첸나이의 한 액화석유가스(LPG) 판매점에서 시민들이 조리용 LPG 가스통을 구매하기 위해 줄을 서고 있다. [AFP]
지난 11일(현지시간) 인도 첸나이의 한 액화석유가스(LPG) 판매점에서 시민들이 조리용 LPG 가스통을 구매하기 위해 줄을 서고 있다. [AFP]

인도 정부는 대응책 마련에도 나서고 있다. 미국의 허가를 받아 제재 대상이던 러시아산 원유 일부를 확보하고, 이란과 협의를 통해 해협에 묶여 있던 가스 운반선의 통행을 확보하는 등 공급망 유지에 주력하고 있다.

다만 장기 충격에 대한 대응 여력에는 한계가 있다는 지적도 나온다. 호주 ANZ는 “인도 경제가 높은 성장과 낮은 물가로 출발했지만, 지속적인 에너지 충격을 견딜 수 있는지 시험대에 올랐다”고 평가했다. 라틴 로이 GITAM대 학장은 “수입 가격 상승과 수출 차질이 동시에 발생하면서 국제수지 관리가 중요해질 것”이라고 말했다.

걸프 지역에는 약 1000만명의 인도인이 거주하며 건설, 서비스, 에너지 산업 전반에 걸쳐 경제를 지탱하고 있다. 현지에서 일하는 노동자 상당수는 소득의 50~70%를 본국으로 송금하고 있다. 중동 경제와 인도 경제가 긴밀히 연결된 만큼, 전쟁 장기화 여부가 인도 경제 흐름을 좌우하는 핵심 변수로 부상하고 있다.


sjy@heraldcorp.com