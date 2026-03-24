‘성폭행 누명→이혼’ 김건모 콘서트, 텅 빈 객석…무슨일?

[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 이윤미가 남편 작곡가 주영훈과 함께 찾은 가수 김건모의 서울 콘서트 현장을 공개했다. 이윤미는 지난 22일 자신의 소셜미디어를 통해 “김건모 콘서트 텅 빈 객석. 무슨 일이냐고요? 저희는 공연 2시간 전 리허설부터 함께 했습니다”라며 김건모와 진한 친분을 자랑했다. 이윤미는 “정말 집에 돌아오는 길에 목이 쉬었어요. 너무나 행복한 어제의 추억 공유합니다. 함께 즐겨주세요”라며 “건모 오빠 얼굴 이제 윤미가 이쁘게 챙겨드릴게요! 영훈이의 형. 우리 건모 형 이뻐지기 프로젝트! 지은 죄가 있으니 책임지고 환하게 웃는 얼굴로 만들어 드릴게요”라고 전했다. 게재된 또 다른 영상에서는 객석을 꽉 채운 관객들이 김건모의 공연을 즐기고 있는 모습이 담겼다. 김건모는 지난 21일 서울 잠실실내체육관에서 ‘25-26 김건모 라이브투어 KIM GUN MO’를 열었다. 이번 서울 공연은 2018년 12월 이후 7년 3개월 만에 열린 무대다. 한편 김건모는 지난 2019년