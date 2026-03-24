매주 화요일 웹툰 ‘타임슬립 워크스팟’을 연재합니다. 옛 기록과 비문을 읽으며 한국 곳곳을 따라 걷는 답사형 산책 웹툰입니다.
<12> 영월 엄흥도 스팟 편
단종의 처연한 눈망울에 입덕!
보고 나면 무조건 영월 가게 된다는 그 영화,
왕과 사는 남자.
요즘 영월,
관광객들로 터졌다는 거 알고 있지?
왕사남 핫스팟,
빠르게 찍어줄게.
영월에 가면 이 세 곳은 기본 코스야.
청령포 : 단종이 머물던 유배지
관풍헌 : 단종의 죽음이 전해지는 곳
장릉 : 단종의 능
참고로 4월 26~28일,
영월 전체가 ‘단종 이야기’로 살아나는
단종문화제도 열려.
그리고 이 이야기는
영월에서 끝나지 않아.
계룡산 동학사.
단종을 위해 제단을 세우고
제사를 지냈다고 전해지는 곳이야.
지금도 숙모전에 위패가 모셔져 있고,
매년 제사가 이어지고 있어.
(2026년 기준 5월 1일, 12월 2일)
엄흥도 역사탐방길.
영월에는 ‘충신 엄흥도 묘’도 있어.
그런데.
연구에 따르면
진짜 묘는 대구 군위에 있을 가능성이 더 높다고 해.
그래서 지금은
‘엄흥도 역사탐방길’이라는
또 다른 루트도 만들어졌지.
그리고 우리의 금성대군.
부석사로 유명한 영주에는
단종 복위를 꿈꾸다 사사된
금성대군의 신단이 있어.
알고 보면 더 슬픈 이야기.
왕과 사는 남자.
to be continued…
▷영월장릉 : 강원 영월군 영월읍 단종로 190
▷청령포 : 강원 영월군 남면 광천리 산67-1
▷관풍헌 : 강원 영월군 영월읍 중앙로 61
▷충신엄흥도묘 : 강원 영월군 영월읍 팔괴로 222
▷동학사 : 충남 공주시 반포면 동학사 1로 462
▷영주 금성대군 신단 : 경상북도 영주시 순흥면 소백로2767번길 5
▷엄흥도 역사탐방로 : 대구광역시 군위군 산성면 화본리 623-2
각색·그림 이주섭 CP jusoeba@heraldcorp.com
[AI를 활용해 제작함]
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