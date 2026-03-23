티빙 ‘유미의 세포들 시즌3’ 내달 18개국 동시 공개

[헤럴드경제=손미정 기자] 티빙 시리즈 ‘유미의 세포들’ 시즌 3이 국내와 함께 일본 및 동남아시아 18개국에도 동시에 공개된다.

티빙은 대표 오리지널 시리즈인 ‘유미의 세포들’ 시즌 3(이하 유미의 세포들 3)이 내달 13일 HBO Max와 일본 디즈니+의 티빙 브랜드 관을 통해 아시아태평양 17개 국가와 일본에 동시 공개된다고 밝혔다.

‘유미의 세포들’은 동명의 인기 웹툰을 원작으로, 시즌1부터 탄탄한 팬덤을 구축하고 있는 시리즈다. 이번 시즌에서는 무자극 일상을 보내고 있는 3년 차 유명 작가가 된 유미(김고은 분)가 뜻밖의 인물의 등장으로 인해 다시 한번 웃고 울고 사랑에 빠지는 세포 자극 공감 로맨스를 그린다.

드라마는 배우 김고은과 차세대 기대주로 떠오르고 있는 배우 김재원의 케미와 함께 ‘믿고 보는’ 제작진의 만남으로 공개 전부터 시청자들의 기대감을 높이고 있다.

‘친애하는 X’에 이어 오리지널 콘텐츠의 글로벌 공개가 이어지는 가운데, 티빙은 자체 지식재산권(IP)을 중심으로 한 국내 이용자 경험 확대에도 팔을 걷어붙였다.

티빙은 23일부터 ‘유미의 세포들’ 스페셜관을 오픈, 전 시즌을 한 번에 즐길 수 있는 IP홈을 선보인다. 스페셜관에서는 시즌1과 시즌2 VOD를 비롯해 쇼츠, 배우 출연 클립 등 다양한 콘텐츠를 함께 제공한다. 아울러 tvN과 tvN DRAMA 채널을 통해 시즌1과 시즌2 전 회차가 순차 편성되고, 하이라이트 스페셜 방송도 함께 공개될 예정이다.

티빙 관계자는 “티빙의 글로벌 진출은 K-콘텐츠를 해외 이용자에게 직접 선보이는 글로벌 유통 방식이라는 점에서 의미가 있다”며 “‘유미의 세포들 3’를 통해 티빙 오리지널 IP의 글로벌 확장 가능성을 보여줄 것”이라고 말했다.

티빙 오리지널 ‘유미의 세포들 3’은 국내에서 오는 4월 13일부터 매주 월요일 오후 6시 티빙에서 2회씩 독점 선공개된다. tvN에서는 매주 월, 화 오후 8시 50분에 1회씩 방송된다.