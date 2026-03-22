제작비 전액 부담에도 콘텐츠 권리는 하이브에 190개국 송출 ‘글로벌 마케팅 효과’ 집중

[헤럴드경제-김유진 기자] 방탄소년단(BTS) 광화문 컴백 공연을 둘러싼 넷플릭스와 하이브 간 협업 구조가 드러났다. 넷플릭스가 100억원대 제작비를 부담했지만, 핵심 지식재산권(IP)은 하이브가 보유하는 방식의 ‘역할 분담형 빅딜’이 이뤄진 것으로 파악된다.

22일 가요계에 따르면 넷플릭스는 이번 공연 제작비를 전액 부담한 것으로 알려졌다. 양측은 공식적인 비용 규모를 공개하지 않았지만, 2022년 부산 공연 제작비가 약 70억원 수준이었던 점과 최근 비용 상승을 고려하면 이번 투입 금액은 이를 크게 웃도는 수준으로 추산된다.

통상 OTT 플랫폼이 제작비를 투자할 경우 콘텐츠 권리까지 확보하는 구조가 일반적이지만, 이번 계약에서는 구조가 달랐다. 넷플릭스는 공연 중계 권한을 확보하는 대신, 음악과 공연 콘텐츠에 대한 핵심 IP는 하이브가 유지한 것으로 전해졌다. 즉 넷플릭스는 ‘글로벌 송출 플랫폼’ 역할에 집중하고, 하이브는 아티스트 IP를 기반으로 한 장기 수익 구조를 확보한 셈이다.

이 같은 구조는 협상 과정에서 형성됐다. 하이브는 공연을 전 세계로 안정적으로 중계할 수 있는 플랫폼을 물색하는 과정에서 넷플릭스를 우선 협력 대상으로 검토했다. 다만 초기 협상은 진척이 더뎠고, 이후 하이브 아메리카가 개입하면서 협상이 속도를 낸 것으로 알려졌다. 하이브 아메리카는 테드 서랜도스 넷플릭스 공동 CEO와 직접 소통하며 협상 채널을 확보했고, 이를 통해 넷플릭스의 대규모 투자 결정을 끌어냈다는 설명이다.

이번 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계 190여개국에 생중계됐다. 단순 공연 중계를 넘어 BTS의 신보와 함께 광화문, 경복궁 등 한국 문화유산이 동시에 노출되며 글로벌 홍보 효과도 발생했다. 실제로 공연 이후 사회관계망서비스(SNS)에는 외국인 관람객들의 현장 방문 인증 사진이 확산되며 관광 수요로 이어지는 흐름도 관측된다.

업계에서는 이번 사례를 글로벌 플랫폼과 K팝 IP의 결합 구조를 보여주는 대표적인 사례로 평가하고 있다. 한 가요계 관계자는 “넷플릭스는 글로벌 유통망과 자본을, 하이브는 BTS라는 메가 IP를 제공하는 구조로 서로의 강점을 극대화한 협업”이라며 “콘텐츠 주도권은 유지하면서 글로벌 확산 효과를 동시에 얻은 전략적 선택으로 볼 수 있다”고 분석했다.

결과적으로 이번 계약은 제작비 부담과 권리 배분이 분리된 구조 속에서, 플랫폼은 글로벌 도달력을, 콘텐츠 기업은 IP 기반 수익성을 확보하는 방향으로 설계된 사례로 해석된다.