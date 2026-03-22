3월 23일~7월 15일 제안 접수…구민·직장인·학생 누구나 참여 가능 지난해 세곡동 어린이축제·강남정원사 양성 등 주민 제안 사업 성과…올해는 34개 사업 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 2027년도 예산편성에 반영할 주민참여예산 제안사업 공모를 3월 23일부터 7월 15일까지 진행한다.

올해 공모 규모는 총 13억 원으로, 주민이 직접 생활 속 불편을 해결하고 지역에 필요한 사업을 제안해 예산에 반영하는 참여형 제도다.

주민참여예산은 행정이 일방적으로 사업을 정하는 방식에서 벗어나, 주민이 지역 문제를 가장 가까이에서 보고 해결책까지 제안하는 제도라는 점에서 의미가 크다.

구는 실제로 주민 제안이 예산사업으로 이어진 사례를 꾸준히 쌓아 왔다. 지난해에는 유아·아동·청소년을 위한 놀이와 ESG 체험을 결합한 ‘세곡동 어린이 축제’가 큰 호응을 얻었고, ‘강남정원사 양성 및 활동 지원’ 사업은 강남정원사 87명을 양성하고 세곡동 매력정원 조성으로 이어지며 성과를 인정받아 올해부터 강남구 자체 사업으로 자리 잡았다.

올해도 주민참여예산으로 편성된 다양한 사업이 현장에서 추진된다. 대표적으로 독거 어르신의 인생 사진을 활용해 AI 기반 사진첩을 만드는 ‘독거 어르신 AI 활용 인생 사진첩 만들기’, 주민 이용이 많은 대청공원 화장실 환경을 개선하는 ‘대청공원 화장실 리모델링’ 등이 예정돼 있다. 특히 올해 추진하는 34개 사업은 주민참여예산위원과 함께 현장 방문 모니터링을 실시해 사업 진행 과정의 투명성과 실효성을 높일 계획이다.

이번 공모는 주민 편익 증진과 지역 발전에 기여할 수 있는 사업이면 제안할 수 있다. 접수된 사업은 소관 부서 검토와 강남구 주민참여예산위원회 심의를 거쳐 2027년 예산안에 반영되며, 이후 구의회 심의를 통해 최종 확정된다.

참여 대상은 강남구민뿐 아니라 관내 사업체 임직원, 학생 등으로 폭넓게 열어뒀다. 신청은 구청 홈페이지를 통한 온라인 접수와 방문, 우편 접수로 가능하다.

구는 주민이 예산 편성 과정을 쉽게 이해하고 제안의 완성도를 높일 수 있도록 6월 중 ‘주민참여예산학교’도 3차례 운영할 예정이다. 예산 편성 절차와 사업 제안 방법을 설명하고, 직접 아이디어를 구체화하는 기회도 제공한다.

자세한 사항은 강남구청 홈페이지(소통·참여→주민참여예산)에서 확인할 수 있으며, 문의는 기획예산과로 하면 된다.

조성명 강남구청장은 “주민참여예산은 주민의 아이디어가 실제 사업이 되고, 그 변화가 다시 지역의 일상으로 돌아오는 제도”라며 “생활 속 문제를 가장 잘 아는 주민의 제안이 강남의 내일을 바꾸는 힘이 되는 만큼, 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.