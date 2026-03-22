취약계층 이자 완화 위해 상한제 확대 중⸱저신용자 생활비 대출 상품도 출시

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 23일부터 개인신용대출 금리를 연 7% 이내로 제한하는 금리 상한(캡) 제도를 신규 대출까지 확대 시행한다고 22일 밝혔다.

중⸱저신용자의 금융부담 완화를 위한 ‘우리 원 드림(WON Dream) 생활비대출’ 상품도 새롭게 출시한다.

이번 제도 시행과 상품 출시는 우리금융그룹이 추진 중인 미래동반성장 프로젝트의 포용금융 확대 정책의 하나다. 경기 둔화와 생활물가 상승으로 금융 부담이 커진 취약계층을 지원하기 위해 마련됐다.

우리은행은 그간 개인신용대출을 연장하거나 재약정하는 고객을 대상으로 운영해 온 금리 7% 상한 제도의 적용 범위를 신규 개인신용대출까지 확대한다. 이에 따라 우리은행과 예⸱적금, 신용카드, 청약저축을 1년 이상 거래한 소비자가 신규 개인신용대출을 받을 경우 최장 1년, 최대 1회에 한해 대출금리는 연 7%를 넘지 않도록 제한된다. 1만여건 이상의 대출에 금리 상한 혜택이 부여될 것으로 예상된다.

새롭게 도입되는 우리 원 드림 생활비대출은 저소득 취약계층의 긴급 생활 안정 자금을 지원하기 위한 상품이다.

연 소득 2500만원 이하 근로소득자나 비임금 근로자(프리랜서), 주부 등을 대상으로 하며 금융⸱통신⸱소액결제 등 다양한 정보를 기반으로 한 대안신용평가를 활용해 상품 가입 대상자의 신용구간(CB)을 8등급까지 확대해 접근성을 높인 것이 특징이다.

특히 증빙소득이 부족한 고객도 신청이 가능하도록 설계했다. ▷최대 1000만원까지 대출 가능 ▷최저 연 4%대 후반 수준 금리부터 적용 ▷최고 금리는 연 7% 이내로 제한한다. 또한 거치기간 3년 포함 최장 10년까지 분할 상환 구조를 도입해 상환 부담을 대폭 낮췄다. 청년⸱고령자⸱장애인⸱기초생활수급자 등 포용금융 대상자에게는 우대금리 혜택도 제공한다.

우리은행 관계자는 “금융이 사회적 안전망 역할을 하도록 다양한 지원을 확대해 나가겠다”고 전했다.