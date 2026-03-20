트럼프, 4.5만명 주일미군 거론하며 “일본, 적극 나서길 기대” 파병 압박 다카이치 ‘법적 한계’ 설명 즉답 피해 “이란핵 용납 안돼” 트럼프 우회 지지 2차 대미투자 109조 발표…1차의 두배

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담에서 호르무즈 해협 봉쇄 해결을 위해 “일본이 더 나서주길 기대한다”고 공개 압박했다. 다카이치 총리는 이란의 핵 보유를 용납해선 안된다며 호르무즈 해협 봉쇄를 강력 규탄하면서도 군사적 기여에 대해서는 말을 아꼈다. 일본 정부는 이날 2차 대미 투자 프로젝트를 발표하며 소형모듈원자로(SMR) 건설 등에 109조원 규모를 투자하겠다고 밝혔다. 이는 1차 프로젝트의 2배 규모다.

▶트럼프 “일본, 석유 90% 호르무즈 의존” 공개 압박에 다카이치 “법적 한계”=트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 미일 정상회담에서 주일미군을 거론하며 호르무즈 해협 개방을 위한 일본의 기여를 촉구했다. 그는 “일본에는 4만5000명의 미군이 주둔하고 있고 미국이 막대한 지원을 하고 있다”며 “그런 관계라면 일본이 역할을 해야 한다”고 강조했다. 그러면서 “일본은 석유의 90% 이상을 그 해협을 통해 들여온다”며 “그 자체가 행동에 나설 이유”라며 압박 수위를 높였다.

다카이치 총리는 모두 발언에서 긴장이 고조되고 있는 중동 정세를 언급하며 트럼프 대통령을 향해 “당신만이 전 세계에 평화를 가져올 수 있다고 믿는다”며 지지의 뜻을 표했다. 이어 “이란의 핵무기 개발은 결코 용납돼선 안 된다”며 “일본은 이란이 인접 지역을 공격하고 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄한 행위를 강력히 규탄한다”고 말했다.

그러나 호르무즈 해협에 대해 일본이 어떤 형태의 지원에 나설지에 대한 언급은 공개적으로 하지 않았다. 다카이치 총리는 회담후 언론과 만난 자리에서 호르무즈 파병 요구와 관련, 트럼프 대통령에게 “일본의 법률 범위 내에서 할 수 있는 것과 할 수 없는 것이 있기 때문에 그에 대해 상세하게 설명했다”고 말했다. 이는 결국 다카이치 총리가 파병에 대한 법률적 제약을 트럼프 대통령에게 언급했음을 시사한 것으로 풀이됐다.

국제 분쟁을 해결하는 수단으로서 무력 사용을 포기한 일본의 ‘평화헌법’ 체제하에서 일본 정부가 전투가 진행 중인 지역에 군함이나 자위대를 보내는 데 신중한 태도를 유지하고 있음을 보여주는 대목으로 읽힌다.

일각에선 기뢰 제거 활동이나 조사 목적의 제한적 파견 가능성이 거론되지만, 이번 회담에서는 관련 언급이 나오지 않았다.

▶日 대미투자 2차 프로젝트는 SMR·가스발전=대신 일본은 투자와 에너지 협력을 통해 미국에 대한 기여를 강조하는 전략에 집중했다. 니혼게이자이신문 등 일본 언론에 따르면, 미국과 일본 정부는 이날 일본의 대미 투자 2차 프로젝트로 소형모듈원자로(SMR), 천연가스 발전 시설 건설 등을 추진하기로 했다.

이날 미일 정상회담 후 양국 정부가 공개한 공동 문서에 따르면 해당 프로젝트의 사업 규모는 최대 730억달러(약 109조원)다. 이는 지난달 발표된 1차 프로젝트 규모인 360억달러(약 54조원)의 두 배가 넘는다.

SMR은 미국 에너지기업 GE 버노바와 일본 기업 히타치가 미 남부 테네시주와 앨라배마주에 건설한다. 사업 규모는 400억달러(약 60조원)다. 또 양국은 인공지능(AI) 데이터 센터 증가로 늘어난 전력 수요에 대응해 펜실베이니아주와 텍사스주에 각각 천연가스 발전 시설을 짓기로 했다. 사업 규모는 펜실베이니아주가 170억달러(약 25조원), 텍사스주는 160억달러(약 24조원)다.

발전 시설은 AI 데이터 센터 인근에 건설되며, 데이터 센터 운영자가 전력을 사용하게 된다. 다만 이 사업과 관련해 구체적 기업 명칭은 공개되지 않았다.

아울러 미국과 일본은 공동 문서에서 향후 검토할 투자 프로젝트도 언급했다. 추가 후보 사업은 미국 알래스카주를 염두에 둔 원유 증산 인프라, 대형 원자로, 첨단 디스플레이 공장, 구리 정련 시설, 데이터 센터용 배터리 등이다. 이들 사업은 수익성 등에 대한 검토가 완료되지 않아 2차 프로젝트에는 포함되지 않았다. 이와 함께 다카이치 총리는 에너지 안정 공급과 관련해 “일본과 아시아에서의 원유 조달을 염두에 두고 미국산 에너지 생산 확대를 위해 함께 노력하기로 했다”며 트럼프 대통령에게 미국산 원유 비축 사업을 제안한 것으로 알려졌다.

▶다카이치, 트럼프에 “도널드” 친근감 부각…트럼프 “진주만 공격, 왜 사전통보 안했나” 뼈있는 농담=트럼프 대통령와 다카이치 총리는 이날 정상회담에서 전반적으로 화기애애한 분위기를 이어갔지만 이란 전쟁에 대한 동맹국에 사전통보와 관련해 뼈아픈 농담도 나왔다.

트럼프 대통령은 모두 발언에서 다카이치 총리의 선거 압승을 추켜세우며 “매우 인기 있고 강력한 여성이다. 그녀는 훌륭한 여성이다. 우리는 매우 좋은 관계를 갖고 있다”고 강조했다.

다카이치 총리는 모두발언을 영어로 시작하다 일본어로 바꿔 발언했고, 트럼프 대통령을 ‘도널드’라고 지칭하며 트럼프 대통령과의 관계가 매우 돈독함을 강조하려는 모습을 보였다. 그는 이날 백악관에 도착했을 때도 악수를 청하는 트럼프 대통령에 포옹으로 답헀다.

한편, 트럼프 대통령은 이날 회담 말미에 일본 기자로부터 ‘왜 유럽과 아시아의 동맹국에 이란 공격을 사전에 통보하지 않았나’는 질문을 받고 “우리는 너무 많은 신호를 보내고 싶지 않다. 우리가 (이란 공격에) 들어갈 때 우리는 매우 강하게 했다”며 “우리는 서프라이즈(surprise·깜짝 놀랄 일)를 원했기 때문에 아무에게도 말하지 않았다”고 말했다. 그러면서 그는 “누가 일본보다 서프라이즈를 더 잘 알겠나. 당신은 왜 나에게 진주만에 대해 말하지 않았나”고 했다.

진주만 공습은 1941년 12월 일본이 미국 하와이의 진주만을 기습 공격함으로써 미국인 2400명 이상이 목숨을 잃은 사건이다. 이는 미국과 일본의 태평양 전쟁의 시발점이 됐고, 미국이 2차 세계대전에 참전하게 된 계기가 됐다.

이를 두고 뉴욕타임스(NYT)는 “수십년간 미국 대통령들은 일본의 진주만 공습에 대해 가혹하게 말하는 것을 피해 왔고, 대신 2차 대전 이후 변함없는 동맹인 일본과의 관계 강화에 초점을 맞췄다”며 “하지만 트럼프 대통령은 달랐다”고 짚었다. 김영철 기자