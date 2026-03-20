87홀 전국 최대 규모 명품 코스

[헤럴드경제=박대성 기자] 봄철을 대표할 대형 생활체육 이벤트인 ‘2026 MTN 전국 파크골프 시리즈–화순대회’가 다음 달 25일 예선을 시작으로 본격적인 막을 올린다.

전국에서 파크골프 동호인 1300명이 참가하는 ‘2026 MTN 전국파크골프 시리즈–화순대회’는 화순군 청풍면 풍암리 화순파크골프장에서 치러진다.

이 골프장은 면적 18만 8347㎡에 총 87홀로 전국 최대 규모의 파크 골프장으로 대회는 예선과 본선으로 나뉘어 진행된다.

예선전은 4월 25일부터 시작되며 여기에서 선발된 선수들이 5월 16일 본선에서 36홀 경기로 최종 순위를 가리게 된다.

경기는 남녀 구분 개인전으로 진행되며, 한 타 차이로 승부가 갈릴 만큼 치열한 경쟁이 예상된다.

예선 접수 기간은 4월 3일 오후 5시까지이며, 예선 출전선수는 4월 6일 확정된다.

상금은 남녀 각각 우승 1000만원, 2등 500만원, 3등 200만원 등이 주어지고, 다양한 부대 프로그램과 경품 행사도 더해진다.