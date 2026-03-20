폭발적 AI 성장에 반도체주 기대감↑ 삼성전자·SK하이닉스 수요 더 확대 ‘피지컬 AI’ 파도 탄 현대차도 주목 국제유가 하락에 코스피↑·환율↓

인공지능(AI) 산업 성장의 핵심 기업인 엔비디아의 고객 수요가 내년까지 1조달러로 급증할 가능성이 제기되면서 국내 증시의 수혜주에 관심이 쏠리고 있다. 증권가는 AI 인프라 투자 확대의 직접 수혜주로 삼성전자 등 주요 반도체주를 주목한다. 피지컬 AI 확산의 수혜주로 현대차를 꼽았다.

20일 금융투자업계에 따르면 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 최근 열린 ‘GTC 2026’에서 “2027년까지 최소 1조달러 규모의 ‘수요 가시성’을 확보했다”고 밝혔다. 지난해 제시한 5000억달러 대비 두 배 수준이다.

수요 가시성은 이미 확인됐거나 매우 높은 확률로 발생할 것으로 보이는 고객 수요·주문·투자 계획의 총합이다. 이에 따라 시장에선 엔비디아의 중장기 매출이 1조달러까지 확대될 수 있다는 신호로 해석했다.

이미 거대 기술 공룡인 엔비디아의 매출이 두 배가량 뛸 수 있다는 기대가 생면서 연관 기업들도 함께 혜택을 누릴 전망이다. 엔비디아가 AI 칩을 더 많이 팔려면 메모리와 각종 부품도 그만큼 더 필요하기 때문이다. 지금처럼 고성능 반도체 부품이 부족한 상황에선 주문량과 가격이 함께 올라 실적이 더 크게 뛸 수 있다.

반도체 부문은 국내 반도체 투톱이 독보적인 기술력을 가지고 있다. AI 반도체 성능 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM) 공급망에서 삼성전자와 SK하이닉스가 사실상 독점적 지위를 확보하고 있고, 실제로 엔비디아 차세대 플랫폼에는 양사의 HBM4가 탑재될 예정이다.

이번 행사에서도 이는 여실히 증명됐다. 젠슨 황 CEO는 GTC 현장에서 삼성전자와 SK하이닉스 전시장을 연이어 방문하며 양사와의 협력을 강조했다. 삼성전자 부스에서는 “삼성은 세계 최고”라고 평가하며 HBM4 제품에 직접 서명했고, SK하이닉스 부스에서는 “완벽하다”고 언급하며 베라 루빈 시제품에 사인을 남겼다. 글로벌 AI 생태계에서 한국 메모리 기업의 위상을 상징적으로 보여주는 장면으로 해석된다.

특히 삼성전자는 추론용 칩 ‘그록(Groq)’ 생산에도 참여하고 있어, 메모리와 파운드리를 아우르는 통합 공급자로서 입지를 강화하고 있다. SK하이닉스 역시 HBM4 기반 AI 서비스 효율 개선 사례를 제시하며 대규모 언어모델(LLM) 시장에서의 경쟁력을 강조했다.

증권가는 엔비디아의 성장이 곧 한국 반도체 산업의 성장으로 이어지는 구조가 더욱 강화될 것으로 보고 있다. AI 데이터센터 확대에 따라 HBM, 서버용 메모리, 첨단 패키징 수요가 동시에 증가할 수밖에 없기 때문이다.

김세환 KB증권 연구원은 “(엔비디아가) 2027년까지 최소 1조달러 규모의 수요 가시성을 확보했다고 언급했다”며 “삼성전자와 SK하이닉스는 모두 엔비디아 베라 루빈용 HBM4 공급사로 확정되며 역대 최대 규모의 한국 기업 존재감을 과시했다”고 강조했다.

목표주가도 위로 치솟고 있다. KB증권은 삼성전 목표주가를 32만원으로 제시하고 매수 의견을 유지했다. SK하이닉스는 170만원으로 목표주가로 잡았다.

현대차 역시 주요 수혜주로 지목된다. 이번 GTC에서 엔비디아는 로봇과 자율주행을 포함한 ‘피지컬 AI’ 전략을 전면에 내세웠고, 현대차를 포함한 글로벌 완성차 업체들과 협력 확대를 발표했다. 엔비디아는 신규 파트너들의 연간 생산량이 약 1800만대에 이른다는 점을 언급하며 자율주행 플랫폼의 확장 잠재력을 부각했다.

이는 차량이 단순 이동 수단을 넘어 AI 기반 서비스 플랫폼으로 진화하는 흐름과 맞물린다. 현대차는 엔비디아의 AI 컴퓨팅·시뮬레이션 기술을 실제 산업에 적용하는 핵심 파트너로 자리잡을 가능성이 크다는 분석이다.

김 연구원은 “현대차그룹은 자율주행 및 로보틱스 분야에서 전략적 협력이 이뤄지고, 이를 통해 피지컬 AI 사업의 시너지 창출이 기대된다”고 설명했다.

한편 이날 코스피 지수는 유가 하락 과 조기 종전 기대감 등으로 상승 출발했다. 코스피는 전일 대비 50.13포인트(0.87%) 오른 5813.35에 개장, 소폭 상승하며 장을 이어갔다. 오전 10시 30분 현재 전일 대비 0.61% 상승한 5798.61에 거래 중이다. 외국인이 순매도했지만 개인과 기관이 순매수에 나서며 지수를 견인했다. 환율도 진정세를 보였다. 원/달러 환율은 전날보다 9원 내린 1492원에 장을 시작했다. 홍태화 기자