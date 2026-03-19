2020년 세 살배기 딸 살해·야산에 유기 초등학교 예비소집 날 남친 조카 데려가

[헤럴드경제=한지숙 기자] 세 살배기 딸을 학대해 숨지게 한 30대 친모와 그를 도와 시신을 야산에 유기한 혐의를 받는 30대 남성이 6년 만에 범행이 드러나 경찰에 체포된 가운데 이들이 딸이 살아있는 척 연기까지 한 것으로 조사됐다.

19일 시흥경찰서에 따르면 30대 여성 A 씨는 2020년 2월 당시 시흥시 정왕동 아파트에서 3살이던 친딸을 학대해 숨지게 한 혐의를 받고 있다. 연인 사이였던 30대 남성 B 씨는 시신을 야산에 유기한 혐의를 받고 있다.

아이는 전날 집에서 약 30분 거리인 안산시 단원구 소재 한 야산에서 백골 상태로 발견됐다. 사체는 이불보에 싸여 있던 것으로 전해졌다.

6년 간 숨겨온 범행은 아이가 초등학교에 등교하지 않는 걸 수상하게 여긴 학교의 신고로 발각됐다.

지난 2024년 아이는 초등학교에 입학 시기가 도래했으나, A 씨는 관할 주민센터에 입학 연기 신청을 했다.

이어 올해는 아이가 살아 있는 척 입학 신청을 했다. 지난 1월 학교 예비소집일에 A 씨는 B 씨의 조카를 자신의 딸인 척 데려갔다. 학교 측은 지난 3일 입학식에 아이가 출석하지 않자 A 씨에게 연락했고, A 씨는 이튿날인 4일 다시 B 씨의 조카를 데리고 학교에 찾아가 얼굴을 비춰주고 등교하지 않아도 출석으로 인정되는 현장체험학습 신청을 했다.

현장체험학습 기간이 끝난 이후로도 A 씨는 학교 측의 연락을 받지 않은 채 잠적했고 이에 학교 측이 지난 16일 경찰에 신고했다. 경찰은 신고 당일 오후 9시 30분쯤 시흥동 한 모텔에 있던 A 씨와 B 씨를 긴급 체포했다.

아이는 숨지기 전까지 친부와 떨어져 A 씨와 단 둘이 살고 있었다. A 씨는 경찰 조사에서 “어느 날 아이가 이불을 뒤집어쓴 채 숨져있었다”고 진술한 것으로 전해졌다.

B 씨는 아이가 숨진 뒤 수 일이 지난 시점에 시신을 안산시 단원구 소재 한 야산에 홀로 유기했다고 진술했다. 애초 범인 도피 혐의로 체포됐던 B 씨의 혐의가 시신 유기로 바뀌었다.

경찰은 A씨 등에 대해 구속영장을 신청한 상태이다. A씨 등에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)은 조만간 열릴 예정이다.

경찰은 자세한 학대 경위와 시신 유기 경위 등을 확인할 방침이다.