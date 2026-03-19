혁명수비대, 사우디·UAE·카타르 정유소 등에 보복 위협 미·이스라엘, 이란 에너지 생산시설 첫 공격

[헤럴드경제=김영철 기자] 이란 최대 가스전인 사우스파르스와 이와 직결된 이란 남서부 해안 아살루예의 천연가스 정제시설 단지가 이스라엘의 폭격을 받았다고 이란 매체들이 18일(현지시간) 보도했다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 걸프 지역의 에너지 시설에 대해 즉각 보복하겠다며 대피하라고 위협했다.

이란 국영방송은 사우스파르스 가스전의 3,4,5,6 광구가 미국·이스라엘의 공격을 받았다면서 이들 가스전에 불이 나 가동이 중단됐다고 보도했다. 이란 타스님뉴스도 석유부를 인용, 아살루예의 파르스특별경제에너지단지(PSEEZ)가 이날 공격받아 손상을 입었으며 화재가 났지만 주불은 진화됐다고 전했다.

걸프 해역과 맞닿은 아살루예의 PSEEZ는 세계 최대의 해상 가스전 중 하나인 사우스파르스에서 뽑아낸 천연가스를 파이프로 받아 정제·가공하는 곳으로 이란의 대표적인 에너지 인프라다.

아살루예가 있는 부셰르주 당국은 “사우스파르스 가스전의 여러 지구가 시온주의자(이스라엘)와 미국이 쏜 발사체에 맞았다”며 “피격된 지구는 화재 확산을 막기 위해 가동을 중단했다”고 말했다.

미국 매체 악시오스는 이스라엘이 미국과 조율한 뒤 사우스파르스 가스전을 공격했다고 보도했다. 이스라엘이 테헤란의 연료 탱크를 공격한 적은 있어도 이란의 에너지 생산시설을 공격한 건 이번이 처음이다.

이란에서 가스 수요의 3분의 1을 공급받는 이라크의 한 관리는 로이터통신에 “(공격 뒤) 이란에서 가스 공급이 중단됐다”며 “이란은 가스를 국내 소비 쪽으로 돌렸다”고 말했다. 이란은 액화천연가스(LNG) 생산시설이 없어 육상 파이프로 이라크, 튀르키예 등 인근 국가에 천연가스를 수출한다.

중요한 에너지 시설 중 하나를 공격받은 이란은 걸프 국가의 석유·가스 시설을 보복 공격하겠다고 예고했다.

혁명수비대는 이날 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르의 에너지 시설을 공격하겠다며 즉시 대피하라고 경고했다. 그러면서 사우디의 삼레프 정유소와 주바일 석유화학 단지, UAE 알호슨 가스전, 카타르의 최대 LNG 시설 라스라판 산업단지와 석유 화학공장을 지목했다.

사우스파르스 가스전 피격 소식에 브렌트유가 5%, 유럽 가스 가격이 6% 급등하는 등 에너지 가격이 순식간에 치솟았다.

카타르 외무부는 긴급 성명을 내 “에너지 인프라에 대한 공격은 전세계 에너지 안보, 중동의 시민들, 환경에 대한 협박”이라며 “필수적 시설 공격을 피해야 한다는 점을 거듭 강조한다. 당사자들은 최대한 자제력을 발휘해야 한다”고 호소했다. 이어 “중동의 군사적 긴장이 고조하는 상황에서 이번 공격은 위험하고 무책임하다”며 이스라엘을 규탄했다. 카타르의 노스돔 가스전은 사우스파르스 가스전과 이어져 있다.

이란 파르스통신은 이번 폭격을 보도하면서 “전쟁의 방정식이 새로운 국면에 접어들었다”며 “전쟁의 추는 제한된 전투에서 ‘전면적 경제 전쟁’으로 옮겨졌다”고 해설했다. 이어 “오늘 밤부터 레드라인은 바뀌었다”며 “적이 이번 공격으로 이란이 물러서도록 압박할 수 있으리라 생각한다면 전적으로 오산이다. 이란은 ‘보복’이라는 카드를 쥐게 됐다”고 경고했다.

이란은 이달 들어 사우디 라스 타누라 정유소, 카타르에너지 LNG 생산라인, UAE 루와이스 정유·석유화학 단지와 푸자이라 석유 산업단지, 바레인 밥코(Bapco) 정유시설 등 에너지 인프라를 공격했었다.