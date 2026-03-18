[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 3월 18일 오후 3시 30분 상암동 1749 일대에 새롭게 조성된 ‘상암동 쉼터 정원’ 준공식을 개최했다.

‘상암동 쉼터 정원’은 약 10년간 가림막 펜스가 설치된 채 방치돼 있던 공공청사 유휴부지를 정비해, 주민들이 일상 속에서 자연을 느끼며 쉬어갈 수 있도록 마련한 곳이다.

정원에는 계절감을 느낄 수 있는 다양한 꽃과 식물을 심어 봄의 분위기를 더했고, 주민들이 잠시 앉아 여유를 누릴 수 있는 휴게공간도 함께 갖췄다.

특히 맨발로 걸을 수 있는 황톳길을 함께 조성해 가벼운 산책과 함께 몸과 마음의 건강을 돌볼 수 있는 힐링 장소로 기대를 모으고 있다.

이로써 오랫동안 방치됐던 부지가 주민을 위한 녹색 쉼터로 새롭게 탈바꿈하면서, 지역 경관을 밝히고 일상 속 휴식을 더하는 공간이 될 것으로 기대된다.

박강수 마포구청장은 “오랜 기간 활용되지 못했던 공간이 주민을 위한 쉼터 정원으로 새롭게 거듭나 매우 뜻깊다”며 “이번에 조성된 쉼터 정원이 바쁜 일상 속 작은 쉼표가 되어 주민 누구나 편안하게 찾을 수 있는 마을의 소중한 휴식처가 되길 바란다”고 말했다.