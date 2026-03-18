“구의원 경험 바탕으로 더 큰 역할”…임익모 전 중랑구 구의원 더불어민주당 서울시의회 예비후보 서울시의원 도전

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구 중화동·묵동을 기반으로 활동해 온 임익모 전 중랑구의원이 서울시의원 선거에 도전장을 내밀었다.

지역 밀착형 의정 경험을 바탕으로 생활정치의 성과를 서울시 차원으로 확장하겠다는 구상이다.

임 예비후보는 출마 인사문을 통해 “오랜 시간 주민들과 함께 호흡하며 중랑의 변화를 현장에서 지켜보고 직접 뛰어왔다”며 “구의원으로 활동하며 주민의 목소리를 가장 가까이에서 듣고 생활 속 불편을 해결하기 위해 노력해왔다”고 밝혔다.

특히 그는 기초의원 경험을 강점으로 내세우며 ‘현장형 정치인’ 이미지를 강조했다. 단순한 정책 제안이 아닌 주민 체감형 문제 해결에 집중해왔다는 점을 부각한 것이다.

이번 출마는 이러한 경험을 토대로 더 큰 정책 결정 구조인 서울시의회에서 역할을 확대하겠다는 의지로 읽힌다. 임 예비후보는 “이제 더 큰 책임과 역할을 다하기 위해 서울시의원에 도전한다”고 밝혔다.

그는 중화동·묵동의 발전 가능성을 높이 평가하면서도 동시에 해결해야 할 과제도 적지 않다고 진단했다.

주거환경 개선, 교육 인프라 확충, 교통 문제 해소, 지역경제 활성화 등은 자치구 차원을 넘어 서울시 정책과 예산이 뒷받침돼야 한다는 것이다.

임 예비후보는 “지금이야말로 서울시 차원의 적극적인 지원이 필요한 시점”이라며 “지역 현안을 실질적으로 해결하기 위해서는 서울시의 정책과 예산을 끌어오는 역할이 중요하다”고 강조했다.

그는 자신을 “지역을 가장 잘 아는 사람, 주민과 가장 가까이 있는 사람”으로 규정하며 지역 대표성을 내세웠다. 이어 “중화·묵동의 목소리를 서울시에 제대로 전달하고, 주민이 체감할 수 있는 변화를 만들어내는 시의원이 되겠다”고 밝혔다.

정치적 메시지도 분명했다. 임 예비후보는 “주민과 약속한 일은 반드시 실천하고, 늘 현장에서 답을 찾는 ‘일하는 시의원’이 되겠다”며 실행력을 핵심 가치로 제시했다.

지역 정치권에서는 임 예비후보의 출마를 두고 ‘현장형 구의원 출신의 확장 도전’이라는 평가가 나온다. 특히 중랑구는 재개발·재건축, 교통망 개선, 교육환경 확충 등 복합적인 도시 과제가 얽혀 있는 만큼, 서울시와의 연결고리를 강화할 수 있는 인물 경쟁력이 중요하다는 분석이다.

향후 선거전에서는 지역 기반 조직력과 함께 서울시 예산 확보 능력, 정책 실행력 등이 주요 변수로 작용할 전망이다.

임 예비후보는 “주민 여러분의 힘으로 더 살기 좋은 중랑, 더 발전하는 중화·묵동을 함께 만들어 가겠다”며 지지를 호소했다.