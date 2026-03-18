사전예방적 금융소비자 보호에 방점 취약부분 점검 통해 리스크 선제 관리

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융감독원이 올해 검사횟수를 700회 이상까지 늘리기로 했다. 사전예방적 금융소비자 보호와 신규 리스크 선제 대응에 방점을 두고 검사를 진행한다는 방침이다.

금감원은 18일 이같은 내용을 골자로 하는 2026년도 검사업무 운영계획안을 공개했다.

우선 금융소비자 보호를 위한 기획 테마검사를 적극 실시하기로 했다. 제조부터 판매 후 사후관리까지 금융상품의 전 과정과 관련한 내부통제 실태를 점검하고 거점점포에서의 불완전 판매 가능성 등 영업점 검사를 확대한다.

불법추심 등 서민·취약계층을 위한 부당 영업행위나 디지털 금융거래 안정성 확보를 위한 내부통제 체계도 중점 점검 대상이다.

아울러 금감원은 검사를 통해 금융사의 지배구조 선진화와 내부통제 강화를 촉진할 계획이다. 은행의 최고경영자(CEO) 승계와 사외이사 선임, 성과보수 체계 등 지배구조 선진화를 유도하고 상호금융업권도 대형조합 지배구조 가이드라인을 마련할 예정이다.

금융사의 취약 부분 점검을 강화해 리스크 요인도 선제적으로 관리한다.

특히 정부의 가상자산 3단계 입법을 앞둔 만큼 가상자산 사업자 대상 현장컨설팅을 제공하고 가상자산 감독체계도 확립하기로 했다.

금감원은 올해 총 707회 검사를 실시한다. 투입인원은 총 2만8229명이다. 이는 지난해(653회·2만7130명)보다 횟수는 54회, 인력은 1099명 증가한 규모다.

707회 중 681회는 수시검사로 진행할 계획이다. 지난해보다 55회 많다. 지주를 포함한 은행이 총 79회, 중소금융 99회, 금융투자 146회, 보험 122회 등으로 계획했다.

올해 계획된 정기검사는 총 26회로 작년보다 1회 줄어든다.

금감원 관계자는 “실질적인 금융소비자 보호가 이뤄질 수 있도록 소비자 보호 부문에 검사역량을 집중할 예정”이라고 말했다.