18일 1800억 투입 산단 준공 30만㎡ 규모 항공정비 특화단지 완공

대한민국 우주항공산업의 핵심 엔진인 ‘사천 항공MRO(유지·보수·정비) 일반산업단지’가 18일 준공식을 열고 본격적인 가동에 들어갔다. 경남도는 이번 산단 준공을 기점으로 사천을 동북아 최대 항공정비 거점으로 육성한다는 방침이다.

사천시 용당리 일대에 조성된 항공MRO 산단은 지난 2017년 착공 이후 총사업비 1800억원을 투입해 30만㎡ 규모로 완공됐다. 이로써 사천은 한국항공우주산업(KAI)을 중심으로 ‘연구개발(R&D)-생산-정비’가 한곳에서 이뤄지는 우주항공 완결형 생태계를 갖추게 됐다.

박완수 도지사는 이날 축사에서 “세계 항공MRO 시장은 2040년 220조원 규모로 성장할 전망이지만 우리나라는 여전히 해외 의존도가 높다”며 “사천 산단을 민·군 복합 항공정비 허브로 성장시켜 지역 경제 활성화와 일자리 창출의 동력으로 삼겠다”고 밝혔다.

산단 내 산업시설용지(20만 7000㎡) 중 약 41%에는 한국항공서비스(KAEMS)와 KAI의 정비 시설이 이미 입주해 운영 중이다.

경남도는 화물기 개조(P2F)와 부품 국산화 등 고부가가치 기술 개발을 지원하고, AI 기반 정비인력 양성을 통해 소프트웨어 경쟁력도 강화할 계획이다. 사천=황상욱 기자