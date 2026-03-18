출산, 양육, 청년 정착 등 생애주기 인구정책 강화

인구정책위원회 개최, 지속 가능한 정주 기반 구축

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전남 나주시가 저출산과 고령화 등 인구 구조 변화에 대응하기 위한 종합 정책을 마련하고 지역 맞춤형 인구 대응 전략 추진에 나선다.

나주시는 지난 17일 대회의실에서 강상구 부시장 주재로 ‘2026년 인구정책위원회’를 개최하고 지역 특성을 반영한 ‘2026년 인구정책 시행계획’을 심의·의결했다.

이날 회의에는 강상구 부시장을 비롯해 시의원과 관련 분야 전문가 등이 참석해 인구정책 시행계획을 주요 안건으로 상정하고 정책 추진 방향과 세부 과제에 대한 의견을 나눴다.

나주시는 저출산과 고령화 등 인구 구조 변화에 대응하기 위해 ‘과거와 미래가 동행하는 빛나는 포용의 도시, 나주’를 비전으로 매년 인구정책 시행계획을 수립해 추진하고 있다.

2026년 인구정책 시행계획은 지속 가능한 정주 기반 마련과 청년 인구 유출 대응을 핵심으로 출산 양육 돌봄 강화와 초고령사회 대응 기반 확충 등 5대 분야 84개 과제를 중심으로 생애주기별 맞춤형 정책을 추진할 계획이다.

한편 나주시 인구는 2025년 말 기준 11만 7076명으로 지난해와 비교해 422명이 증가한 것으로 나타났으며 이는 전 세대가 골고루 행복한 나주를 위한 정주여건 개선과 복지 정책들이 맞물린 결과로 풀이된다.

강상구 나주시 부시장은 “나주시의 인구 변화에 있어 지금이 매우 중요한 시기”라며 “각 분야 전문가로 구성된 인구정책위원회의 의견을 적극 반영해 실효성 있는 정책을 추진하고 인구 변화에 선제적으로 대응해 나가겠다”고 말했다.