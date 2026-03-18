경남은행·iM뱅크 추가 참여 보조금·바우처 수급 실험도 진행

[헤럴드경제=김벼리 기자] 한국은행이 디지털 ‘예금 토큰’을 상용화하기 위한 두 번째 프로젝트에 돌입한다.

한국은행은 올해 상반기 중 ‘프로젝트 한강’ 2단계 사업을 시작한다고 18일 밝혔다.

한은이 블록체인 기술을 토대로 ‘기관용(도매) 디지털 화폐’를 발행하면 실험 참여 금융기관 등이 이와 연계한 지급결제 수단으로서 ‘예금 토큰’을 발행하고, 금융소비자가 이 토큰을 실제 생활에서 사용하는 데 문제가 없는지 검증하는 프로젝트다.

한은은 지난 2023년 10월부터 작년 8월까지 진행한 1단계 테스트에서 7개 은행(KB국민·신한·우리·하나·기업·NH농협·부산)과 함께 디지털 화폐와 예금토큰의 제조·발행·유통·환수·폐기 과정을 점검했다. 지난해 4∼6월 실거래 테스트에는 8만1000명(전자지갑 기준)의 일반인이 참여해 예금토큰으로 11만4880건을 거래했다.

2단계 실험에는 경남은행과 iM뱅크가 추가로 참여한다. 지문 등 간편 인증과 사용자의 예금토큰이 부족할 때 예금을 예금토큰으로 자동 전환하는 기능도 추가한다.

개인 간 예금토큰 자동이체(송금)와 정부 보조금 지급 등도 2단계 프로젝트의 특징이다.

1단계에서는 개인 간 송금(전자지갑 간 이전거래)이 불가능하고 개인 지갑에서 사용처 사업자 지갑으로 옮기는 거래만 이뤄졌는데, 2단계에서는 예금토큰을 개인끼리 주고받는 거래도 허용한다.

정부가 국고로 지급하는 현행 보조금이나 바우처(정부가 지급 보증한 쿠폰)를 예금토큰 형태로 수급자에게 전달하는 실험도 진행한다. 상반기 착수 예정인 기후에너지환경부의 전기차 충전시설 구축 사업이 첫 사례가 될 가능성이 크다.

블록체인 등 분산원장 기술 기반의 예금토큰 특성상 미리 사용처·기한 등을 프로그래밍할 수 있는 만큼 보조금의 부정 수급이나 다른 목적의 사용 등을 원천적으로 막을 수 있을 것으로 한은은 기대했다. 보조금의 정확한 효과 측정도 가능하다.

한은은 지난해 12월 사용자의 요구에 따라 인공지능(AI)이 상품·서비스를 검색하고 예금토큰으로 결제하는 서비스를 검증했는데, 후속 연구도 이번 2단계 실험에서 이어갈 예정이다.

김동섭 한은 디지털화폐기획팀장은 “프로젝트 한강을 통해 안정적이고 효율적인 디지털화폐·예금토큰을 시장에 안착해 저비용의 보편적 지급수단, 프로그래밍이 가능한 혁신 금융서비스를 제공하고 국내 디지털자산 생태계의 발전을 지원할 것”이라고 말했다.