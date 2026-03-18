도이치 아우토가 운영 맡아 “전국 단위 브랜드 경험 지속 확대”

[헤럴드경제=서재근 기자] 포르쉐코리아가 지난 17일, 제주 지역 최초의 공식 전시장 ‘포르쉐 센터 제주’를 새롭게 오픈했다고 18일 밝혔다. 운영은 포르쉐코리아 공식 딜러사 도이치 아우토㈜ (대표 배현석)가 맡는다.

‘포르쉐 센터 제주’는 지난 2021년 운영된 ‘포르쉐 나우 제주’ 팝업 스토어 이후 제주 지역에 처음으로 선보이는 공식 전시장이다.

연면적 3944.54㎡(약 1193평) 규모의 포르쉐 센터 제주는 지하 1층부터 지상 3층으로 구성되며, 지역 특색을 반영한 현무암 인테리어 콘셉트와 제주 고유의 감성을 담은 공간 디자인이 조화를 이루는 것이 특징이다.

먼저, 고객들은 전시장 내에서 상담, 시승, 계약, 출고까지 가능한 원스톱 서비스를 받을 수 있다. 또한 총 15대 차량 정비가 가능한 워크베이와 충전 설비를 갖춰, 일반 정비부터 사고 수리, 판금 및 도장까지 가능한 통합 서비스 전시장으로 운영된다.

지하 1층은 일반 차량 정비 서비스를 제공하는 공간으로 운영되며 ▷1층은 고전압 배터리 차량 수리를 위한 HV 리페어 전용 공간과 서비스 고객을 위한 리셉션 및 상담 공간으로 구성된다. 2층에는 신차 및 포르쉐 라이프스타일 전시 공간과 방문객을 위한 음료와 디저트를 제공하는 포르쉐 플라츠, 차량 인도 전용 공간 ‘오너스 컬렉션’이 마련된다. 3층은 판금 및 도장 전용 워크샵으로, 약 10대 규모의 워크베이를 갖추고 운영된다.

마티아스 부세 포르쉐코리아 대표는 “포르쉐는 장기적 관점의 ‘가치 중심 성장’ 전략을 기반으로 전국 단위의 브랜드 경험을 지속적으로 확대하고 있다”며, “제주 지역 최초의 공식 거점인 포르쉐 센터 제주를 통해 프리미엄 브랜드에 걸맞은 전문성과 차별화된 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.

도이치 아우토 배현석 대표는 “포르쉐 센터 제주를 통해 제주의 자연과 조화를 이루는 브랜드 경험을 제공하고, 고객에게 한층 높은 수준의 서비스와 편의성을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 포르쉐코리아는 올해 포르쉐 서비스 센터 제주를 시작으로 수도권 주요 거점에 신규 서비스 센터를 추가적으로 개설할 예정이며, 현재 전국에 총 14개 포르쉐 전시장, 15개 서비스 센터, 5개의 포르쉐 인증 중고차 센터, 5개의 포르쉐 스튜디오를 운영하고 있다.