[헤럴드경제=김성훈 기자] 아이돌 그룹 NCT의 멤버 재민이 불특정 다수의 팬에게 선물한 이마트 상품권을 이마트 직원이 가로챘다는 의혹이 사실로 확인됐다.

재민은 지난 14일 유료 팬 소통 플랫폼 ‘버블’을 통해 이마트 전용 신세계 상품권 10만원권 30장을 불특정 다수의 팬에게 선물했다. 아무나 이마트 지점을 방문해 상품권을 받을 수 있는 모바일 기프티콘 형태다.

이에 일부 팬이 상품권을 받기 위해 다음 날 오전 이마트가 문을 여는 시각에 맞춰 방문했다.

그러나 상품권 대부분은 누군가 이미 교환해 가버린 상태였다.

이마트가 문을 여는 오전 10시 이전에 상품권이 교환된 점, 이마트 경북 구미점에서 대부분의 교환이 일어난 점을 근거로 이마트 직원이 직원 권한을 이용해서 상품권을 가로챘다는 의혹이 불거졌다.

파문이 확산하자 신세계그룹이 내부 조사에 착수했다.

신세계그룹 측은 “구미점 직원이 10만원권 9장을 선인출한 사실을 확인했다”며 “자세한 경위에 대해서는 내부 조사 중”이라고 밝혔다.

신세계그룹은 “이마트를 이용하는 고객님께 불편을 끼쳐 죄송하다”며 “조사 결과에 따라 회사의 기준과 원칙에 의한 조치를 진행하고, 재발 방지를 위해 상품권 발권 및 교환 관련 관리 기준을 강화하겠다”고 말했다.