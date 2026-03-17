공정위 추가 자료 제출 요구…이르면 5월 심사 결론 날 듯 업계 “합병 불허 가능성 작다” 관측 네이버 줄었던 자회사 다시 확대…신사업 재편, 주도권 확보 총력전

[헤럴드경제=박세정·차민주 기자] 네이버파이낸셜과 두나무의 합병 기업결합 심사가 최종 결론까지 ‘카운트다운’에 들어갔다.

공정거래위원회가 추가 자료 제출을 요구한 가운데, 심사가 막바지에 이르렀다는 관측이 나온다. 이르면 5월 결론이 날 것이라는 전망에 무게가 실린다.

한국판 거대 ‘금융 플랫폼’의 탄생이 임박해지면서, 세계 무대를 겨냥한 디지털 금융 지각변동이 본격화될 것으로 보인다.

▶공정위 심사 속도…5월 결론 유력= 정보통신기술(ICT)업계에 따르면, 공정위는 최근 네이버파이낸셜과 두나무에 추가 자료 제출을 요구했다.

앞서 공정위는 지난해 11월 28일 두 회사의 기업결합 신고를 접수하고 심사에 착수했다. 기업결합 심사는 접수일로부터 30일이 기본 심사 기간이다. 필요할 경우 최대 90일 범위에서 연장할 수 있다.

연장 심사를 포함할 경우 이달 28일이 법정 심사 기간의 최대 시점으로 추산된다. 업계에선 기업의 자료 보정 기간 등을 고려하면, 이르면 5월 심사 결론이 날 것으로 보고 있다.

공정위는 ‘시장 지배력’, ‘독과점’ 여부를 집중적으로 들여다보고 있는 것으로 전해진다. 네이버파이낸셜과 두나무 모두 각 분야에서 1위를 점유하고 있는 만큼, 두 기업의 결합 후 미치는 영향을 면밀히 검토 중이다.

시장 안팎에선 공정위가 합병 자체를 불허할 가능성은 작다는 전망이 우세하다. 차세대 디지털자산 시장에서 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해 ‘육성’에 초점을 둔 접근이 필요하다는 공감대가 형성됐다는 점에서다.

다만, 변수도 남았다. 합병의 최대 외부 변수로 지목된 디지털자산기본법은 금융시장 불안 등으로 당정협의회 일정이 연기되면서 향후 입법 시점은 불투명한 상태다. 현재 거론되는 큰 틀은 디지털자산거래소 대주주 지분을 20%로 묶고, 실제 시행은 3년 뒤부터 적용하는 방안이다.

당초 지난 5일로 예정됐던 당정협의회는 중동발 금융시장 불안 등을 이유로 연기된 이후 재개 일정을 잡지 못했다.

▶핀테크 비롯, 자회사 확대…네이버 신사업 주도권 확보 총력전= 이런 가운데 네이버는 그동안 줄였던 자회사를 다시 확대하고 몸집 키우기에 들어갔다.

두나무 합병을 비롯해, 신사업으로 재편되는 핵심 분야의 주도권 확보를 위해 공격적인 투자가 필요한 시점이라는 판단에 따른 것으로 보인다.

네이버가 공시한 사업보고서에 따르면 지난해 말 기준 네이버의 자회사 수는 95개로 집계됐다. 2024년(82개) 대비 13개 늘어난 숫자다.

네이버가 신규 설립한 자회사의 키워드는 ‘신사업’과 ‘투자’로 꼽힌다. 구체적으로, 신사업 핵심 무대인 중동 사업을 총괄하는 자회사 ▷네이버 아라비아 리저널 헤드쿼터를 설립했다. 네이버는 현재 사우디아라비아 정부가 추진하는 스마트시티 구축 사업에도 참여하고 있다.

벤처캐피털(VC) 성격의 투자 회사도 출범했다. 구체적으로 ▷벤처스 펀드 ▷벤처스 매니지먼트 ▷파트너스 펀드 ▷디지털헬스케어1호 등이다. 이와함께 핀테크·플랫폼 회사 7곳을 흡수했다.

업계 관계자는 “네이버는 2022년부터 비주력 사업 정리하며 슬림화에 나섰지만, 이해진 의장이 경영선에 복귀하면서 다시 사업 몸집을 불리는 모습”이라고 언급했다.