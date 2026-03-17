- ‘E2E 자율주행’기술 상용화 추진

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국내 연구진이 자동차 완성차 제조사와 협력해 실제 도로 주행 데이터를 기반으로 인공지능(AI)이 운전 전략을 학습하는 ‘차세대 엔드투엔드(E2E) 자율주행 기술’을 개발하고 상용화를 추진한다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 실제 도로에서 수집한 대규모 주행 데이터를 활용해 센서 인식부터 주행 판단, 차량 제어까지 전 과정을 통합 학습하는 AI 기반 자율주행 기술을 개발, 실제 차량 적용을 목표로 기술 사업화 추진 계획이라고 밝혔다.

이번 연구의 목표는 실제 도로 주행 데이터를 활용해 인공지능이 인간과 유사한 방식으로 도로 환경을 종합적으로 이해하고 스스로 차량의 조향과 가속·감속을 제어하는 범용 운전 지능(Driving Intelligence)을 구현하는 것이다.

기존 자율주행 기술은 인지·판단·제어 기능을 각각 다른 시스템에서 단계적으로 처리하는 방식이 일반적이었다.

그러나 이번 연구에서는 하나의 통합 인공지능 모델이 도로 상황을 이해하고 차량의 조향과 가속·감속을 동시에 결정하는 엔드투엔드 방식의 자율주행 기술을 개발한다.

이번 연구에는 ETRI의 ▷혼잡한 도로 환경에서 위험 상황을 예측하고 최적의 주행 행동을 결정하는 강화학습 기반 자율주행 인공지능 소프트웨어 기술 ▷악천후나 예측하기 어려운 도로 환경에서도 안정적인 주행을 가능하게 하는 인지·판단 인공지능 소프트웨어 핵심 기술 등이 포함된다.

또한 기존 자율주행 시스템이 고가의 라이다(LiDAR) 센서에 크게 의존하던 방식에서 벗어나 카메라 중심의 시각 정보와 인공지능의 논리적 판단 능력을 결합한 새로운 접근 방식을 추진한다.

이를 통해 최소한의 센서 구성으로도 안정적인 자율주행이 가능한 지능형 운전 모델을 개발할 계획이다.

연구진은 실제 도로에서 수집된 대규모 주행 데이터와 차량의 움직임 정보를 인공지능 학습에 활용해 운전 지능을 지속적으로 고도화할 예정이다.

이번 협력에는 완성차 기업인 KG모빌리티가 실제 차량 주행 데이터와 시험 인프라를 제공하고, ETRI와 자율주행 전문기업인 ㈜소디스가 차세대 엔드투엔드 자율주행 소프트웨어 개발과 통합 시스템 구축을 담당한다.

최정단 ETRI AI로봇연구본부장은 “자동차는 복잡한 도로 환경에서 인지·판단·제어를 동시에 수행해야 하는 고도화된 인공지능 시스템이다. 국가 연구개발을 통해 확보한 인공지능 기술과 대규모 실제 주행 데이터를 기반으로 E2E 자율주행 데이터 구축 및 활용 가이드라인을 제시하고, 산업 전반이 활용할 수 있는 자율주행 데이터 생태계 조성에 기여하겠다”고 말했다.

연구진은 향후 실제 도로 환경에서의 데이터 확보와 인공지능 모델 학습, 실차 적용 실증을 단계적으로 추진할 계획이다.