‘김부겸 차출론’ 염두 발언 분석

정청래 더불어민주당 대표가 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 모두발언을 하고 있다. 임세준 기자
정청래 더불어민주당 대표가 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 모두발언을 하고 있다. 임세준 기자

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당 정청래 대표는 16일 험지로 꼽히는 대구 지역 등을 언급하며 6·3 지방선거 예비후보 신청자가 없는 지역에서 추가 공모를 진행할 수 있다는 점을 시사했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 시도당위원장 협의회 연석회의에서 “선거는 전략이기 때문에 1%의 예외가 있다면 정무적으로 판단할 사안”이라고 말했다.

그러면서 “대구 같은 경우가 있을 텐데 ‘저분을 영입하면 후보를 낼 수 있을 것 같다. 그런데 공천신청 등이 다 끝났다’ 그런 경우에는 예외적으로 후보 (신청을) 접수하고 공천도 하는 과정이 필요하다”고 언급했다.

이어 “당의 승리 등 여러 상황을 고려해 그런 판단을 (시도당에서) 하기 애매할 경우 지도부에 넘겨주면 판단해서 결정하겠다”며 “특별한 경우 예외를 인정해야 하는 경우가 조금 있을 수 있다”고 덧붙였다.

이런 언급은 민주당 대구시당을 중심으로 김부겸 전 국무총리의 대구시장 선거 차출론이 거론되는 가운데 나왔다.

최근 이재명 대통령의 지지율 호조세와 맞물려 당내에선 전통적인 ‘보수 텃밭’인 대구에서도 성과를 낼 수 있지 않겠느냐는 기대 섞인 전망이 제기되고 있다.

이와 관련, 허소 대구시당위원장은 회의에서 “김 전 총리의 대구시장 출마 여부가 초미의 관심사”라며 “3월에 어쨌든 결정하실 것 같다”고 말했다.

앞서 민주당은 부산시장 예비후보 추가 공모를 통해 해양수산부 장관을 지낸 전재수 의원의 공천 신청을 받은 바 있다.

한편, 정 대표는 “(지선을 위한) 민생경제 대도약 추진단을 꾸렸다”며 “3개 분과로 나눠서 착착 달라붙는 공약을 내올 것인데, 소확행(소소하지만 확실한 행복) 공약을 낼 생각”이라고 소개했다.


bigroot@heraldcorp.com