[헤럴드경제=김주리 기자] 국내 커피전문점을 가장 많이 이용하는 연령대는 20대인 것으로 나타났다. 이들이 주로 이용하는 커피 브랜드는 메가커피로 고(高)이용객의 경우 연간 3건 중 1건꼴로 메가커피를 찾았다.

15일 NH농협은행은 2025년 한 해 동안 농협카드 고객들의 커피전문점 결제 내역을 분석한 결과를 공개했다.

내용을 보면 커피전문점을 가장 많이 이용하는 연령대는 20대였다. 이들이 커피전문점에서 농협카드로 결제한 건수는 26.0건이었다. 30대와 40대가 각각 24.0건, 20.1건으로 뒤를 이었다.

50대와 60대는 연간 커피전문점 이용 건수가 줄어들어 각각 17.1건, 11.5건에 그쳤다. 10대의 이용 건수는 50대와 비슷한 연평균 17.0건이었다.

커피전문점 이용건수가 평균 이상인 고객을 뜻하는 고(高)이용객이 가장 많이 찾는 커피전문점은 메가커피였다. 이들은 연간 이용 건수 3건 중 1건꼴(33%)로 메가커피를 찾았다. 컴포즈(26%), 빽다방(21%), 스타벅스(20%), 이디야(18%)가 뒤를 이었다.

고이용객 4명 중 한명은 일주일에 한 번 이상 하루에 커피를 2잔 이상 마시는 것으로 나타났다.

서울 주요 업무지구의 평일 시간대별 이용 패턴을 보면 여의도와 광화문·종로는 점심시간 커피 수요가 평균의 4배까지 치솟았다. 이에 비해 강남은 타 업무지구 대비 시간대별 이용 편차가 작아 하루 종일 꾸준한 소비가 일어나는 것으로 확인됐다.

특히 출근 시간이 상대적으로 빠른 증권가가 자리한 여의도는 아침 시간대에 커피 소비가 가장 많은 업무지구였다.