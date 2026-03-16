[헤럴드경제=민성기 기자] 홍준표 전 대구시장은 16일 오세훈 서울시장이 혁신 선거대책위원회 설치와 인적 쇄신 등을 요구하면서 공천신청을 거부한 것에 대해 “안 나갈 명분 만들어 지선 참패 후 당권을 노리는 것 같은데, 이미지 정치는 어려울 때 언제나 발을 뺀다”고 지적했다.

홍 전 시장은 이날 자신의 페이스북을 통해 “선사후당(先私後黨) 정치는 모리배(謀利輩·자기 이익만 꾀하는 무리) 정치라는 걸 알아야 한다”며 이같이 밝혔다.

그는 지난 2016년 20대 총선을 앞두고 오 시장이 경남도지사였던 자신을 찾아왔던 일화를 공개하며 비판의 포문을 열었다.

홍 전 시장은 “당시 서울시장 중도 사퇴를 사과하기 위해 나를 찾아왔을 때, 종로에는 터줏대감 박진이 있으니 광진에 나가라고 권유했다”며 “그런데 종로에 당선되고 바로 대선에 나갈 욕심으로 종로에 나갔다가 정세균 의원에게 참패했다”고 술회했다.

이어 홍 전 시장은 “2020년 4월 총선에서는 광진에 나가서 고민정 의원에게도 졌다”면서 “오 시장의 총선 성적은 강남권 선거뿐이었고 강북 선거는 두 번이나 패배했다”고 지적했다.

특히 홍 전 시장은 오 시장의 서울시장 당선 이력에 대해서도 “늘 당이 우위에 있을 때 치른 선거였고 자기 경쟁력으로 치른 선거라고 보기 어렵다”고 깎아내렸다. 그는 “이번이 유일하게 자기 경쟁력으로 치러야 하는 선거인데, 글쎄 나갈 수 있을까?”라며 의문을 제기했다.