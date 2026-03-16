“제빙속도·얼음크기·투명도…얼음까지 디자인”

SK인텔릭스(대표 김완성)의 헬스플랫폼 브랜드 SK매직이 새로 내놓은 ‘원코크 플러스 얼음물 정수기’(사진)가 소비자들의 주목받고 있다.

이는 터치 한번으로 얼음과 물이 동시 출수되는 신개념 얼음 정수기로, SK매직이 국내 최초로 선보인 기능이다. 얼음물 기능으로 아이스 아메리카노 등을 사계절 내내 편리하게 즐길 수 있게 해준다. 정수된 물을 저수조에 담아 보관하는 탱크형이 아닌 버튼을 누르는 즉시 정수된 신선한 물을 제공하는 직수형 얼음 정수기가 특징이다.

신모델은 제빙속도를 비롯해 얼음의 크기, 투명도, 강도 등을 사용환경과 취향에 따라 직접 선택할 수 있게 한다. ‘단단모드’는 단단하고 투명한 얼음을 제공하며, 업계 최대 크기(12g)의 얼음을 제공한다. ‘넉넉모드’는 작은 크기의 얼음을 빠른 속도로 만들며, 제빙속도는 단단모드 대비 20% 빠르고, 업계 최대 얼음량(1kg)을 제공해 여름철에도 걱정 없이 사용할 수 있다.

아이스룸에는 업계 최초로 ‘아이스룸 트리플 UV케어 시스템’을 적용해 항상 신선하고 깨끗한 얼음을 제공한다. 또 코크 UV케어, 직수관 전해수 안심케어, 유로 순환케어 등 오염경로를 차단하는 업계 최다 ‘4중 안심 케어시스템’이 적용됐다.

여기에 얼음을 생성하는 제품 내부는 UV케어 기능과 함께 항균을 위한 최적화된 설계로 사용자가 더욱 믿고 안심하고 사용할 수 있다.

디자인과 함께 위생성, 사용편의성도 강화됐다. 직선미 디자인으로 고급스러운 이미지를 완성해준다. 오염이 쉬운 출수부는 은색 ‘실버 클린엣지’를 적용해 세련된 느낌을 더한다. 누구나 쉽게 분해, 세척할 수 있도록 탈부착형으로 설계해 위생성을 극대화했다고 SK매직 측은 전했다.

조문술 기자