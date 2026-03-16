순천에스병원과 협약 맺고 1000만원 후원

[헤럴드경제(광양)=박대성 기자] 프로축구 전남드래곤즈구단이 ‘순천에스병원 이달의 선수상’을 신설한다.

전남드래곤즈 구단은 지난 2021년부터 의료 지원 후원사로 참여하고 있는 순천에스병원(대표원장 박영균)과 구단 공식 지정병원 협약을 체결하고 의료지원 시스템을 구축한 가운데 올 시즌부터 신설될 ‘이달의 선수상’ 상금을 병원 측이 후원한다.

월드컵 휴식기로 인해 한 경기만 치러지는 올해 6월을 제외하고 3~5월 및 7~11월까지 총 8회에 걸쳐 월 100만원씩 시상하며, 시즌 종료 후에는 시즌 MVP에게 200만원을 별도로 수여하는 등 후원금 총 규모는 1000만 원 상당이다.

전남 구단 역사상 처음으로 도입되는 ‘이달의 선수상’은 원정경기가 집중된 3~4월에는 구단 공식 SNS를 통한 시상 방식으로 진행되며, 5월부터는 홈경기 시작 전 장내 시상식을 통해 팬들과 함께하는 공식 행사로 운영될 예정이다.

이 밖에 선수단 부상 방지와 컨디션 관리를 위해 다양한 의료 지원을 받는 가운데 올 시즌에는 1000만원 상당의 냉각치료기 ‘게임레디(Game Ready)’를 추가로 후원받게 된다.

게임레디는 냉각 압박 치료를 통해 혈관을 수축시켜 혈류를 감소시키고, 통증과 염증을 완화하는 장비로 경기 후 선수들의 빠른 회복과 컨디션 관리에 큰도움을 줄 것으로 기대된다.

순천시 용당동에 위치한 순천에스(S)병원은 정형외과, 신경외과, 내과, 마취통증의학과, 영상의학과 등의 진료과가 있으며 최신 의료장비를 활용한 정밀 진단과 차별화된 치료 서비스를 제공하고 있다.

송종찬 전남드래곤즈구단 사장은 “이달의 선수상 신설을 통해 선수단에 실질적인 동기부여가 더해질 것으로 기대한다”고 밝혔다.