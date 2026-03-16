콜라겐 젤크림∙PDRN 겔마스크 주력…오프라인 입점도

[헤럴드경제=김진 기자] 에이피알의 뷰티 브랜드 ‘메디큐브’가 인도 최대 뷰티 플랫폼 나이카(Nykaa)에 입점했다고 16일 밝혔다.

나이카는 인도 온라인 뷰티 플랫폼 1위 기업이다. 인도 전역에 오프라인 매장 260개 이상을 운영 중이다. 전체 매출의 90%가 온라인에서 발생한다. 인도 브랜드자산재단(IBFF) 보고서에 따르면 인도의 뷰티 및 퍼스널케어 시장 규모는 2024년 280억 달러에서 2028년 340억 달러까지 성장할 것으로 전망된다.

입점 제품은 제로 라인, PDRN 라인, 콜라겐 라인, 딥 비타 C 라인 등이다. 콜라겐 젤크림, PDRN 핑크 콜라겐 겔 마스크 등 4종을 주력으로 선보인다. 해당 제품은 나이카 온라인에서 판매를 시작했으며, 상반기 내 오프라인 매장에 순차 입점할 계획이다.

에이피알 관계자는 “인도는 15억 인구의 압도적인 시장 잠재력을 지닌 곳으로 글로벌 브랜드가 주목하는 차세대 핵심 시장”이라며 “미국과 일본에 이은 새로운 글로벌 성장 동력을 확보하겠다”고 말했다.