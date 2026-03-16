연구개발·디자인·생산 등 전 부문 모집 171개 공고, 신입·경력 동시 채용

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차가 차세대 모빌리티 패러다임 전환을 이끌 인재 확보를 위해 대규모 채용에 나선다.

현대차는 오는 20일부터 내달 3일까지 2주간 공식 채용 홈페이지를 통해 전 부문에서 신입 및 경력 인재를 모집하는 대규모 채용을 실시한다고 16일 밝혔다.

이번 채용은 ▷연구개발 ▷디자인 ▷생산·제조 ▷사업·기획 ▷경영지원 ▷IT 등 다양한 분야에서 진행되며 채용 공고는 총 171개에 달한다.

현대차는 열정과 성장 잠재력을 갖춘 미래형 인재를 선발해 모빌리티 혁신을 함께 이끌어갈 계획이다. 특히 지난해에 이어 올해도 장애인 신입 특별 채용을 동시에 진행하며 균형 잡힌 채용 기조를 이어간다.

채용 기간 중 지원자의 직무 이해를 돕기 위한 온라인 프로그램도 마련된다. 현대차는 오는 25일 채용 유튜브 채널을 통해 ‘팀 현대 토크 라이브’를 진행할 예정이다.

이 행사에서는 현대차 인사 담당자가 직무와 채용 절차를 소개하고 지원자들의 질문에 답변하는 시간을 갖는다. 사전 신청자에 한해 접속할 수 있으며 신청은 22일까지 현대차 공식 채용 홈페이지에서 가능하다.

현대차 관계자는 “현대차 미래 경쟁력의 출발점이 될 도전을 두려워하지 않는 인재와의 만남을 기대한다”며 “앞으로도 열정과 성장 잠재력을 지닌 인재 확보를 위해 적극적인 채용 활동을 이어가겠다”고 말했다.