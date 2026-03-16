전국 최초 ‘건강·치유형 정원’ 형태 도입… 향림도시농업체험원 일대 새단장 2026년까지 3만 5천㎡ 규모 숲정원 조성 및 생활체육 공간 정비

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 주민들에게 건강과 치유를 제공하는 도시정원과 공동체 공간을 조성하기 위해 불광동 471 일대에 ‘향림 웰니스 가든’ 조성을 본격적으로 추진한다.

이번 사업은 도시재생사업과 연계해 생활권 공원과 공동체 공간을 조성하는 사업이다. 향림도시농업체험원을 중심으로 전국 최초의 건강·치유형 정원 형태를 선보일 예정이다.

‘향림 웰니스 가든’은 약 3만5000㎡ 규모로 숲 정원과 생활체육 공간 등 다양한 휴식·체험 공간을 갖춘다. 도시농업 프로그램과 반려식물 클리닉, 계절별 정원 프로그램, 정원 축제 등 다양한 프로그램도 운영할 예정이다.

구는 2026년까지 총 18억 원을 투입해 사업을 추진한다. 녹지공간이 부족한 불광2동에 공원·녹지 접근성을 높이고, 다양한 프로그램을 통해 주거환경 개선과 녹지 사각지대 해소에도 도움이 될 것으로 기대된다.

은평구청 관계자는 “향림 웰니스 가든은 주민들이 일상 속에서 활력과 휴식을 경험할 수 있는 공간이 될 것”이라며 “향림도시농업체험원의 이용 수요가 매년 증가하고 있는 만큼 맞춤형 프로그램과 시설개선을 통해 더욱 편안하고 즐겁게 이용할 수 있는 공간으로 만들겠다”고 말했다.