송파구, 3월 28일 특강 개최 ▲AI 시대 공부의 본질과 이유 ▲스스로 공부하는 힘 기르는 팁 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 ‘공부의 신’으로 알려진 강성태 공신닷컴 대표를 초청해 학부모 특강을 연다.

강연은 3월 28일 오전 10시 송파구청 대강당에서 진행된다.

이번 강연은 ‘2026 송파런 학부모 특강’ 2회차로, 평일 참여가 어려운 학부모 수요를 반영해 주말 강연으로 기획했다.

특히 이번 회차는 학부모뿐 아니라 자녀가 함께 참여할 수 있는 첫 ‘동반 강연’으로 마련돼, 가족이 함께 교육 방향과 학습 비전을 공유하는 자리로 꾸려질 예정이다.

강연자로 나서는 강성태 대표는 ‘공신닷컴’ 대표이자 교육 분야에서 유튜브 100만 구독자를 달성한 바 있으며, 누적 도서 판매 100만 부를 기록한 베스트셀러 작가로도 알려져 있다.

주요 저서로는 ‘공부보다 소중한 너의 미래에게’ ‘강성태 영단어 어원편’ ‘강성태 66일 영어회화’ 등이 있다.

이번 특강에서는 ▲AI시대에도 변하지 않는 공부의 본질과 이유 ▲스스로 공부하는 힘을 기르는 습관과 실천법 ▲실패와 불안을 넘어 목표로 나아가는 태도 등을 중심으로, 가정에서 바로 적용 가능한 구체 사례를 소개할 계획이다.

강연을 통해 공부를 ‘고통’이 아닌 ‘성장의 과정’으로 바라보는 관점을 제시하고, 부모의 지지와 환경 조성이 자녀의 학습 태도와 자신감 형성에 미치는 영향까지 살펴볼 예정이다.

또, 참석한 학부모 및 학생들과 질의응답 시간을 통해 공부에 대한 고민과 궁금증을 해소할 수 있는 소통의 기회도 제공할 계획이다.

참여 대상은 초·중·고 자녀를 둔 학부모와 학생이며, 강연은 무료로 진행된다. 참여 방법은 송파런 교육포털을 통해 사전 신청하면 된다. 400명 선착순 모집 중이다.

서강석 송파구청장은 “이번 특강이 학생에게는 학습 동기 부여가, 부모에게는 자녀의 미래를 함께 설계하고 응원하는 가이드가 되길 기대한다”며 “앞으로도 다양한 교육콘텐츠를 발굴하는 등 학생들이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 전했다.