BTS 공연날 광화문 31개 빌딩 통제…6곳 전면 출입구 폐쇄·25곳 상층부 출입 제한

[헤럴드경제=정순식 기자] 오는 21일 서울 광화문광장에서 이뤄지는 방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 두고 암표까지 기승을 부리는 가운데 경찰과 서울시가 우회 관람을 막기 위해 전격적으로 주변 빌딩의 출입을 통제한다. 인근 건물 출입과 이에 따른 옥상 관람을 막기 위해서다.

앞두고 인파 밀집을 막기 위해 주변 빌딩 31곳에 대한 전례 없는 통제가 이뤄진다.

15일 경찰과 서울시 등에 따르면 광화문광장 인근 31개 건물가 집중 관리 대상으로 지정됐다. 또 이들은 각 건물의 보안 담당자들과 안전관리 방안을 협의 중이다.

우선 경찰은 지난 13일 광장과 바로 인접한 6개 건물 측과 간담회를 열고, 공연 당일 건물 전면 출입구를 폐쇄하고 후면 출입구만 개방해 달라고 협조를 구했다.

이는 관람객들이 건물 후문으로 들어와 정문으로 빠져나가는 식으로 31개 공식 출입구를 우회해 공연장에 진입하는 것을 막기 위한 동선 통제 조치다. 이미 온라인 SNS 등에선 암표가 100만원을 훌쩍 넘게 거래되는 등 컴백 공연에 대한 과열 움직임이 일고 있는 상태다. 다만 당일 결혼식이 있는 프레스센터의 경우 전면 폐쇄가 어려워, 핸드스캐너 등을 동원해 하객들을 대상으로 추가 검색 절차를 거칠 예정이다.

서울시는 나머지 25개 건물에 대해 옥상을 비롯한 상층부 출입 통제를 강력히 요청한 상태다. 티켓을 구하지 못한 팬들이 공연을 관람하려 무단으로 옥상이나 발코니에 진입하다 발생할 수 있는 사고를 막기 위해서다.

소방법상 자동개폐장치가 없는 옥상을 완전히 폐쇄하는 것은 비상 대피 통로 확보 의무 위반이다. 이에 서울시 건축기획과는 13일부터 현장을 일일이 돌며 옥상 자동개폐장치 설치 여부를 점검하고 건물별 맞춤형 관리 방안을 조율 중이다.

앞서 광화문광장과 맞닿은 KT 웨스트(WEST) 사옥은 안전사고를 우려해 공연 당일 건물을 전면 폐쇄한다고 밝힌 바 있다. 이에 입점한 식당·카페도 휴점하기로 했다.