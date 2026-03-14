[헤럴드경제(봉화)=김병진 기자]경북 봉화군이 총사업비 245억원을 투입한 ‘임대형 스마트팜단지’가 본격 가동에 들어갔다.

14일 봉화군에 따르면 오는 3월말 준공식을 앞두고 일각에서 제기된 우려를 해소하기 위해 구체적인 사후 관리 로드맵과 상생 대책을 수립했다.

따라서 먼저 ‘교육만 받고 떠나는 것 아니냐’는 군민들의 우려에 대해 봉화군은 파격적인 정착 지원책을 내놨다.

타 지자체 대비 현저히 낮은 연간 약 120만원의 임대료를 책정해 청년농의 초기 자본 부담을 덜었으며 무인자율방제기·고소작업차·지게차 등 고가의 영농장비를 전폭 지원해 몸만 들어와도 즉시 영농이 가능한 환경을 구축했다.

이는 청년들이 임대 기간 종료 후에도 봉화에 영구 정착할 수 있도록 돕는 ‘마중물’ 전략이다.

‘생산물 과잉과 판로 부재’에 대한 지적에 대해서는 전략적 유통망 확보로 대응한다.

군은 현재 대경사과원예농협 봉화경제사업장과 긴밀한 판매·유통 협의를 진행 중이며 스마트팜의 강점인 균일한 품질과 안정적 물량을 바탕으로 대형 유통망을 확보할 계획이다.

또 연구지원센터를 통해 축적된 재배 데이터를 분석, 시장의 수요에 맞는 작물을 적기에 생산해 ‘버려지는 농산물 없는 스마트 경영’을 실현한다는 방침이다.

특히 특정 소수에게 예산이 집중된다는 지적에 대해서는 ‘기술 공유를 통한 동반 성장’을 해법으로 제시했다.

스마트팜에 도입된 공기열 히트펌프 등 에너지 절감형 첨단 시스템의 운영 데이터를 일반 농가에 적극 공유해 고유가와 인건비 상승으로 고통받는 기존 농가들의 경영 환경을 개선하는 ‘테스트베드’ 역할을 수행하게 된다.

군은 사업의 지속 가능성을 위해 단순 시설 임대를 넘어 맞춤형 재배 컨설팅과 경영 교육을 상시 운영한다.

박현국 봉화군수는 “임대형 스마트팜은 청년 유입과 농촌 활력 회복을 위한 봉화농업 대전환의 시작점”이라며 “입주 전 교육부터 영농 장비 지원, 유통 연계까지 촘촘히 관리해 단 한 푼의 세금도 헛되지 않도록 군민의 신뢰 속에 사업 내실화에 최선을 다하겠다”고 말했다.