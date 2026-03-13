충북 청주서 타운홀 미팅…“명색이 충북 사위” 신용한 지방시대위 부위원장 향해 “박수 달라”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 13일 충북 청주 타운홀미팅에서 “충남북 대전까지 통합해 하나의 거대한 경제권, 행정체계를 만들어볼지 여러분도 한번 고민해보셔야 할 것 같다”고 제안했다.

이 대통령은 이날 오후 청주 오스코 2층 그랜드볼룸에서 ‘충북의 마음을 듣다-첨단·바이오 산업으로 도약하는 대한민국의 중심, 충북’이라는 주제로 타운홀미팅을 열어 이같이 말했다.

‘충북 사위’인 이 대통령은 특별히 친근감을 드러내기도 했다. 이 대통령은 “아시는 분들 아시겠지만 제가 명색이 충북 사위 아니냐”며 “반갑다. 여기(처가)가 이제 충주 산척면 대소강리라고 얼마 전에 제 아내와 둘이 갔다 왔다. 동네주민들이 반가워하시더라”고 인사했다.

또한 이 대통령은 국토 균형 발전을 거듭 강조했다. 이 대통령은 “충북이 좀 나은 편이긴 해도 역시 지방이란 이유로 많이 소외되고 일자리도 귀하고 먹고 사는 데도 불편함이 점점 많아지는 것 같다”면서 “국토 균형 발전이라고 하는 것은 형평성 관점에서도 주요한데, 사실 형평성 문제를 넘어서서 지금은 대한민국이 1극체제로 지나치게 집중되면서 온갖 문제들이 나타나고 있다”고 지적했다.

이어 이 대통령은 “그래서 지금은 지역 균형 발전이 그야말로 ‘시혜’, ‘어려우니까 도와주자’, ‘형평성’을 얘기하는 측면의 문제를 넘어서서 이제는 국가 발전이 이런 식으로 가면 실제로는 제대로 지속되기 어려운 상황이 됐다”고도 했다.

계속해서 이 대통령은 “그래서 지금 정말로 국가 역량을 총동원해 ‘어떻게 하면 지역에 산업과 기업들을 배치하고, 또 지역 주민들이 그 지역에서 희망을 가지고 살아갈 수 있을까’, ‘다음 세대들도 서울, 수도권 가지 않고 태어난 곳에서 부모님들의 고향에서 살아갈 수 있는 방법을 만들어야 되겠다’는 게 우리 정부의 정말 각별한 각오”라고 목소리를 높였다.

이어 수도권과 붙어있는 충북의 불리한 점도 짚었다. 이 대통령은 “충북이 또 경기권에 붙어 있어 가깝다 보니 입는 피해도 있는 것 같다”면서 “최근에는 무슨 쓰레기 매립 문제로 이 동네 분들이 화가 많이 났다는 소문이 있다”고 말했다.

그러면서 이 대통령은 “국가 발전도, 국민적 소요에 대한 부담은 많이 떠안는데 기회는 오히려 많이 뺏기고 있어 아마 여러분들 상대적인 박탈감도 상당히 클 것 같다”며 “하나씩 하나씩 해결해 가야 한다. 그래도 해결의 기미가 조금씩은 보이지 않나”라고 반문했다. 청중의 반응이 크지 않자 “아닌가보다. 아직도 우리가 좀 더 많이 해야 될 것 같다”며 웃기도했다.

이 대통령은 재차 일극체제 극복을 외쳤다. 이 대통령은 “우리는 전국을 세계적으로, 지금은 수도권 한 개 일극 체제인데, 이것을 5극 체계로 바꾸자”면서 “부울경(부산·울산·경남) 동남 중심, 호남, 대구 경북, 충청을 수도권하고 대등하게 발전할 수 있게 만들어 보려고 하는데, 최근에 우리 충북이 또 약간의 문제가 생겼다. 문제라기보다 (문제가) 생길 가능성이 생겼다”고 했다.

이어 대전·충남 통합 논의로 불거진 충북 소외 문제를 거론했다. 이 대통령은 “‘대전충남 통합 해버리면 충북은 뭣이여, 어찌되는겨’ 이런 생각이 갑자기 들기 시작했다고 한다”며 “제가 우리 충북의 민주당 의원들에게도 그 말을 잠깐 드릴 기회가 있었던 것 같은데, 저는 가급적이면 광역으로 통합해 지역 경쟁력을 높이는 게 좋지 않을까 생각한다”고 말했다.

이 대통령은 계속해서 “지금은 국경이 거의 무너지고 거의 모든 국제 경쟁이 돼버렸다”면서 “국제 경쟁은 도시 중심으로 이뤄지는 측면이 있다. 도시들이 경쟁력을 올리려면 광역화가 전세계적으로 시대적 추세가 됐다”고 설명했다.

이 대통령은 거듭 “지역 중심의 경쟁력을 강화하려면, 특히 우리가 기획하는 대로 5개 5극체제로 성장 발전 전략을 취하려면 아무래도 지역 연합도 괜찮은 방법이긴 한데, 연합을 넘어서서 통합하는 게 바람직하지 않을까 하는 생각을 저는 하고 있다”고 강조했다.

이날 이 대통령은 좌초된 대전·충남 논의를 “급정거한 상태”라며 “이상하다. 밀면 반대로 온다. 밀면 같이 가야하는데, 스톱(멈춤)이 됐다”고 했다.

그러면서 이 대통령은 충북과 충남, 대전을 하나로 통합하자고 제안했다. 이 대통령은 “지금 내 당장의 삶도 중요한데, 우리 다음 세대, 이 땅을 살아갈 다음 세대들이 어떤 방식으로 지역에서 자리를 잡고 기회를 누리면서 전 세계적인 경쟁력을 가지는 지역으로 만들까, 어떤 게 과연 바람직할지 정말 고민해야될 거 같다. 고민할 시기가 또 올 것”이라고 말했다.

한편 이날 이 대통령은 이날 타운홀 미팅에 참석한 신용한 지방시대위원회 부위원장을 특별히 언급하기도 했다. 이 대통령은 “신용한 부위원장님, 원래 자리를 위에다 마련해야 하는데 공정성 문제로 자리도 뺏었다고 하는데 박수라도 한번 달라”고 소개했다.