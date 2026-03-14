15일 저녁 올 시즌 피날레 ‘아카데미 시상식’ 2강 구도 속 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 수상 주목

[헤럴드경제=손미정 기자] 오는 15일 저녁(한국시간 16일 오전) 지난해부터 이어진 시상식 레이스의 ‘피날레’ 제 98회 아카데미 시상식이 열린다. 레오나르도 디카프리오 주연의 ‘원 배틀 애프터 어나더’와 ‘씨너스: 죄인들’이 작품상을 놓고 2강 구도를 굳힌 가운데, 주요 부문 다수에서 치열한 막판 접전이 벌어지며 ‘오스카’를 향한 관심에 더욱 불을 지피고 있다. 올해 오스카의 주인공은 누가 될까. 주요 외신과 전문 매체의 전망을 종합해 예측해봤다.

‘원 배틀 애프터 어나더’(이하 원 배틀)는 오스카 레이스에 올라탄 작품 중 가장 두드러진 페이스를 보여주고 있다. ‘씨너스: 죄인들’과의 이번 시즌 내내 치열한 경쟁을 펼친 가운데, 전문가들은 현재로선 ‘원 배틀’이 작품상을 거머쥘 것이란 관측에 힘을 싣고 있다.

앞서 ‘원 배틀’은 골든글로브와 BAFTA(영국 영화 텔레비전 예술 아카데미) 영화상, 감독조합상, 제작자조합상 등 ‘아카데미의 바로미터’라 불리는 모든 상을 휩쓸면서 오스카 레이스에 완벽한 청신호를 켰다. ‘원 배틀’은 이번 시상식에서 13개 부문 후보에 올랐다. 경쟁작 ‘씨너스’는 역대 최다인 16개 부문 후보에 이름을 올린 상태다.

감독상 역시 ‘원 배틀’을 연출한 폴 토머스 앤더슨이 가장 유력하게 꼽힌다. 그는 과거 14번이나 오스카 후보에 올랐지만 아직 한 번도 수상의 영광을 누리지 못했다. 하지만 ‘이번에는 다를 것’이란 게 업계의 관측이다.

뉴욕타임스(NYT)는 “아카데미가 앤더슨 감독을 인정하려는 분위기”라면서 “‘원 배틀’은 단순한 존경을 넘어 사랑받는 영화다. 결국 이 영화는 승리할 것”이라고 내다봤다.

마찬가지로 그 어느때보다 치열했던 아카데미 남우주연상은 ‘씨너스: 죄인들’(이하 씨너스)의 마이클 B.조던의 수상이 유력하다. 당초 ‘마티 슈프림’의 티모시 샬라메가 주연상을 거머쥘 것이란 관측이 유력했지만, BAFTA와 배우조합상의 선택을 받지 못했다. 현재 남우주연상 후보에는 이들을 포함해 ‘원 배틀’의 디카프리오와 ‘블루 문’의 에단 호크, ‘더 시크릿 에이전트’의 와그너 모라가 올라있다. 여우주연상은 이번 시즌을 완전히 휩쓴 ‘햄넷’의 제시 버클리의 수상이 기정사실화되는 분위기다.

남우주연상을 둘러싼 경쟁도 뜨겁다. 후보는 ‘원 배틀’의 숀팬, 같은 영화의 베니시오 델 토로, ‘프랑켄슈타인’의 제이콥 엘로디와 ‘씨너스’의 델로이 린도, 그리고 ‘센티멘털 밸류’의 스텔란 스카스가드다. 현재 가장 유력한 수상 후보는 BATRA와 배우조합상을 연속 수상한 숀펜이다.

여우주연상은 ‘웨폰스’의 에이미 매디건의 수상에 무게가 실린다. 역시나 예측불가의 접전이 벌어지고 있는 상황이지만, 그 가운에서도 약 40년만에 오스카 레드카펫을 밟는 75세 여배우의 서사가 ‘아카데미’의 관심을 사로잡을 것이란 관측이 많다.

골든글로브를 ‘골든’으로 물들인 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)의 수상도 유력하다. 아카데미 주제가상과 장편 애니메이션상 후보로 올라 있는 ‘케데헌’은 현재 두개 부문 모두에서 가장 앞서고 있다.

이 밖에도 ▷시각효과상 ‘아바타: 불과 재’ ▷음향상 ‘F1’ ▷장편 다큐멘터리상 ‘더 퍼펙트 네이버’ ▷국제영화상 ‘센티멘탈 밸류’ ▷단편 애니메이션상 ‘버터플라이’ ▷단편 다큐멘터리상 ‘올 더 엠프티 룸스’ ▷실사 단편영화상 ‘어 프렌드 오브 도로시’의 수상이 유력하다. 기예르모 델 토로 감독의 ‘프랑켄슈타인’은 의상상과 분장상, 미술상 등 3개 부문의 유력 수상 후보로 거론된다.

시상식 결과 예측 사이트 ‘골드더비’는 “앤더슨 감독의 ‘원 배틀’이 작품상과 감독상, 남우조연상, 각색상과 편집상 등을, ‘씨너스’가 남우주연상, 각본상, 캐스팅상, 촬영상, 음악상 등 각각 5개의 트로피를 가지고 갈 것으로 예측된다”면서 “이번 시상식은 어떤 영화가 더 많은 트로피를 가지고 가냐의 경쟁이 될 것”이라고 점쳤다.