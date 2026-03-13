- 평면설계 진화에 맞춰 더 넓게, 더 쾌적하게 누리는 ‘틈새평형’ 수요자들 선호도 高高

- 이달 분양 예정 ‘업성 푸르지오 레이크시티’, 틈새평형부터 국민평형까지 다양한 평형대로 구성

국내 주거시장에서 국민평형으로 불리는 전용 84㎡보다 살짝 작거나 큰, 이른바 ‘틈새평형’이 수요자들의 새로운 대안으로 각광받고 있다.

평면설계 기술이 발달함에 따라, 틈새평형은 합리적인 가격과 실사용 면적을 동시에 확보할 수 있다는 점이 장점으로 꼽힌다. 대표적인 틈새평형으로 꼽히는 전용 70㎡~74㎡ 타입의 경우, 국민평형(전용 84㎡) 대비 가격적인 면에서 경쟁력이 있으면서도 실제 체감 면적 차이는 크지 않아 실수요자에게 ‘가성비 평면’으로 선호도가 높다.

틈새평형의 가치는 실거래 시장에서도 확인할 수 있다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 경기도 수원시 영통구 망포동 ‘힐스테이트 영통’ 전용 71㎡는 2023년 2월에 7억 1,000만 원에 거래된 이후, 최근에는 11억 3,000만 원에 손바뀜되며 약 60%의 상승률을 기록했다. 국민평형(전용 84㎡) 대비 가격 부담이 상대적으로 낮은 틈새평형이 실수요와 투자 수요 모두에서 관심을 받고 있는 모습이다.

충남 천안시 서북구 성성동에 위치한 ‘천안 푸르지오 레이크사이드’의 경우에도 최근 5억 원 초중반대 수준으로 거래가 이뤄지며 분양 당시 가격 대비 약 50%가 상승한 것으로 나타났다. 특히 작년에는 5억 5,800만 원에 거래되며 신고가를 기록하기도 했다.

성성동에 위치한 A공인중개사는 “신고가를 기록한 타입의 경우 성성호수공원 조망이 나오지 않음에도 불구하고 높은 가격에 거래된 사례”라면서 “틈새평형은 국민평형 대비 가격 부담은 낮은데 높은 공간 활용성을 확보할 수 있어 실수요자 만족도가 높은 편”이라고 말했다.

■ 이달 공급 앞둔 ‘업성 푸르지오 레이크시티’에도 틈새평형 구성… 수요자 선택지 넓혀

이달 대우건설이 천안시 업성동 478번지에 선보일 예정인 ‘업성 푸르지오 레이크시티’에도 틈새평형이 구성돼 수요자들의 다양한 니즈를 충족시켜줄 전망이다.

업성 푸르지오 레이크시티는 총 1,908세대(1블록 1,460세대, 2블록 448세대) 규모의 대단지로 이중 1블록 전용 72~95㎡ 1,460세대를 먼저 분양한다. 2만 5,000여 세대가 거주하게 될 성성호수공원 일대에 들어서며, 기존에 공급된 ‘천안 레이크타운 푸르지오 1~3차(3,792세대)’와 ‘천안 푸르지오 레이크사이드(1,023세대)’와 함께 총 6,723세대 규모의 푸르지오 브랜드타운을 이룰 전망이다. 이를 바탕으로 성성호수공원 일대가 불당을 뛰어넘는 천안의 대표 신흥 주거타운으로 자리매김할 것이라는 기대감도 높아지고 있다.

■ 남측으로 조성된 성성호수공원 호수 조망에 조경 특화 설계까지

업성만의 남향 호수 뷰도 호응이 이어지고 있다. 단지 남측으로 약 52만 8,000㎡ 규모의 성성호수공원이 드넓게 펼쳐져 있어, 입주민들은 사계절 시시각각 변하는 호수의 풍광을 영구적으로 누릴 수 있다(일부 세대 제외). 특히 남향 위주의 배치를 통해 일조권과 조망권을 동시에 확보했으며, 39층 스카이라운지에서는 파노라마 호수뷰를 누릴 수 있다.

단지 내부는 조경 특화 설계도 적용됐다. 시행사인 DSD삼호가 세계조경가협회(IFLA) APR 조경대상을 수상한 ‘일산자이 위시티’의 설계 경험을 바탕으로, 대규모 수경시설을 비롯해 약 37%에 달하는 높은 녹지율 등 다양한 특화 조경을 선보일 계획이다.

입지여건도 좋다. 이마트, 코스트코를 비롯해 성성지구 중심 상권이 인근에 위치해 있다. 단지 1블록 옆에는 유치원과 고등학교가 예정돼 있고, 2블록 앞으로 초·중교가 신설 예정으로 유치원부터 고등학교까지 전 학령기에 ‘원스톱 안심 교육환경’이 구축될 계획이다. 성성지구 학원가도 가깝다. 삼성전자 천안캠퍼스와 차량 5분 거리에 위치한 직주근접 입지라는 점도 장점이다.

업성 푸르지오 레이크시티 견본주택은 성성호수공원 일대에 위치한 사업지 인근에 마련되며, 이달 중 개관 예정이다.