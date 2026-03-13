중기부, 범부처 대응체계 가동 다음 주 ‘중동 특화 긴급 물류바우처’ 전격 시행 원자재 수급·고유가 리스크… 소상공인까지 보호 한성숙 장관 “수출 넘어 경영 전반 선제적 지원”

[헤럴드경제=최은지 기자] 중소벤처기업부가 중동 사태 장기화에 따른 원자재 수급 불안과 고유가 등 복합 위기에 대응하기 위해 전방위적인 지원 체계를 가동한다.

단순한 수출 차질을 넘어 경영 여건이 취약한 소상공인과 지역 산업 전반으로 번질 수 있는 리스크를 선제적으로 차단하겠다는 의지다.

중소벤처기업부는 13일 한성숙 장관 주재의 ‘제2차 중동 상황 중소기업·소상공인 영향 점검회의’와 노용석 제1차관 주재의 ‘지원체계 점검회의’를 잇달아 개최하고 총력 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 회의는 지난달 28일 사태 촉발 이후 진행된 초기 점검을 넘어, 위기가 장기화될 가능성에 대비한 범부처 차원의 비상 체계 정비 성격을 띤다.

가장 시급한 과제인 물류난 해소를 위해 중기부는 다음 주 중 ‘중동 특화 긴급물류바우처’를 전격 시행한다. 이는 선제적 점검에서 물류비 폭등이 가장 큰 애로사항으로 파악된 데 따른 즉각적인 조치다. 최근 중동 항로 이용이 어려워지며 컨테이너 운임이 평시 대비 3배 가까이 폭등한 상황에서, 이번 바우처 투입은 수출 중소기업들의 현금 흐름에 숨통을 틔워줄 것으로 기대된다.

정부는 이번 위기의 파급 범위가 수출 전선을 넘어 국내 실물 경제의 뿌리인 소상공인까지 확대될 것으로 보고 있다. 한 장관은 이날 회의에서 업계 관계자들과 함께 유가 및 물류비 상승이 제조 원가와 서민 물가에 미치는 영향을 집중 점검했다. 업계에서는 중동발 에너지 가격 상승이 장기화될 경우, 원자재 수급 차질은 물론 고유가가 소상공인의 경영 비용을 직접적으로 끌어올려 지역 산업 위기로까지 번질 수 있다고 우려한다.

실제 현장에서는 공급망 리스크에 따른 원재료 확보의 어려움과 대금 결제 지연으로 인한 자금 유동성 위기를 호소하는 목소리가 높다. 특히 영세한 지역 중소기업과 소상공인들은 글로벌 분쟁의 여파가 고정비 상승으로 직결되는 상황에서 전례 없는 경영 압박을 체감하고 있다. 이에 노 차관은 주요 지원기관과 지방청에 긴급경영안정자금의 신속한 집행 등 즉각적인 정책 집행 준비를 당부했다.

한 장관은 “중동 상황이 지속될 경우 문제가 수출에 국한되지 않고 원자재 가격 상승 등에 따라 중소기업과 소상공인의 경영 부담이 가중될 소지가 크다”며 “현장 의견을 즉각 반영해 물류바우처 외에도 추가적인 지원 수단을 미리 마련하고 신속히 집행해 나가겠다”고 강조했다.