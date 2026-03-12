공동 주관·통합 랭킹 시스템 논의

[헤럴드경제=조용직 기자] KLPGA가 2026시즌 개막전 ‘리쥬란 챔피언십’이 열리는 태국 아마타스프링 컨트리클럽의 KLPGA 스위트 라운지에서 아시아 퍼시픽 골프 서밋(Asia-Pacific Golf Summit 2026)을 성료했다고 12일 밝혔다.

이번 행사에는 중국, 태국, 인도네시아, 싱가포르, 베트남 등 아시아 주요 여자골프 협회 관계자 등 약 35명이 참석했다.

KLPGA 김순희 수석부회장은 인사말을 통해 “그동안 눈부신 성장을 이어온 아시아 여자골프는 이제 유기적 협력과 연대를 더해 새로운 도약을 모색해야 할 시점”이라며 “이번 서밋을 통해 아시아 골프협회와 유관 단체 간의 협력과 교류가 한층 더 확대되길 바란다”고 말했다.

참석자들은 이날 투어 운영 현황과 공동 과제를 공유하며, 투어 간 공동 주관(Co-sanction) 확대 방안, 유소년 육성 및 전지훈련 협력 모델 개발, 선수 교류 및 상호 출전 기회 확대 방안 등에 대해 활발하게 의견을 나눴다.