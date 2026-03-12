매출 45조7223억원, 영업익 1조4884억원 LS전선·LS일렉트릭, 미국·유럽서 수주잔고 12조 확보 LS MnM 등 다른 게열사들도 활약

[헤럴드경제=한영대 기자] LS그룹은 주력 계열사인 LS전선, LS일렉트릭, LS MnM 등의 사업 호조로 2025년(12개사 합계, 내부회계 기준) 기준 매출 45조7223억원, 영업이익 1조4884억원을 기록했다고 12일 발혔다.

2003년 그룹 출범 이후 매출, 영업이익 모두 신기록을 달성했다. 전년 대비 매출은 9.1%, 영업이익은 23.1% 증가했다.

LS전선과 LS일렉트릭의 글로벌 사업 호조가 신기록 달성을 견인했다. 두 회사는 글로벌 전력망, 인공지능(AI) 데이터센터 등 전력 인프라 분야에서 고부가가치 제품 중심의 수주를 확대했다. 이를 통해 두 회사는 지난해까지 미국, 유럽 등 글로벌 시장에서 12조원을 웃도는 수주잔고를 확보했다.

LS MnM은 구리가격 상승에 따른 매출 증대, 황산 및 귀금속의 수익성 극대화로 당기순이익이 큰 폭으로 늘었다. LS엠트론, E1, INVENI 등의 주요 계열사들은 북미 사출기 시장 안착, 트레이딩 액화석유가스(LPG) 실적 개선 등으로 수익성이 증가했다

LS그룹은 이 같은 성장 흐름을 이어가기 위해 전구체와 황산니켈 등 2차전지 소재, 희토류 영구자석 등 핵심 광물 분야를 신사업으로 집중 육성 중이다.

LS-엘앤에프 배터리솔루션과 LS MnM은 새만금국가산업단지와 온산국가산업단지에 각각 전구체와 황산니켈을 생산하는 배터리 소재 공장을 지어 K-배터리 밸류체인을 구축하고 있다. LS전선은 전기차(EV), 풍력발전기, 로봇, 전투기, 도심항공교통(UAM) 등 첨단 산업 전반에 필수적인 소재인 희토류 영구자석 공장 설립을 미국 버지니아주와 협력 논의 중이다.

LS는 향후 5년간 국내 7조, 해외 5조원 규모를 투자를 통해 그룹 비전 2030인 자산 50조원 규모를 달성할 계획이다.

한편, 북미와 유럽 시장에서 큰 성장 기회를 맞고 있는 LS는 중동 사업 비중이 미미해 최근의 중동 전쟁에 대한 영향이 크지 않을 것으로 분석하고 있다. 오히려 향후 우크라이나 전쟁, 중동 전쟁 등이 종식된 이후 파괴된 주요 시설과 인프라에 대한 재건 사업이 시작되면 사업 기회가 크게 확대될 것으로 예상하고 있다.