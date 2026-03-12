[헤럴드경제=장연주 기자] 한국을 대표하는 뮤지컬 배우 남경주가 성폭행 혐의로 검찰에 불구속 송치된 가운데, 과거 음주운전 및 무면허운전으로 적발된 그의 전과가 재조명되고 있다.

지난 11일 경찰에 따르면, 서울 방배경찰서는 지난 2월 남경주를 위력에 의한 간음 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다.

남경주는 지난해 서울에서 피해자 A씨를 성폭행한 혐의를 받는다. A씨는 당시 범행 현장에서 벗어나 112에 신고한 것으로 알려졌다. 남경주는 경찰조사에서 범행을 강하게 부인한 것으로 전해졌지만, 경찰은 수사 결과 혐의가 인정된다고 판단했다.

이런 가운데, 12일 기준 그의 사회관계망서비스(SNS)는 폐쇄된 상태다.

남경주의 성폭행 혐의가 불거지면서, 과거 그가 음주운전 및 무면허 운전을 했던 이력이 재차 거론되고 있다.

그는 2002년 12월 음주운전 단속에 적발돼 벌점 초과로 면허가 취소됐다. 이후 2003년 무면허 운전으로 다시 적발됐고, 2004년 4월에는 무면허 상태로 어머니 소유 승용차를 운전한 혐의로 불구속 입건됐다.

당시 남경주는 “급한 용무가 있어 어쩔 수 없이 운전했다”고 진술한 것으로 알려졌다.

한편, 남경주는, 1984년 ‘포기와 베스’로 데뷔한 뒤 뮤지컬 ‘웨스트 사이드 스토리’, ‘레미제라블’, ‘그리스’, ‘브로드웨이 42번가’ 등 다수의 작품에 출연했다.

현재는 홍익대학교 공연예술학부 부교수직로 재직중이다.