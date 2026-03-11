11일 고유가 대응 민생대책을 위한 유류업계 소통 간담회 개최 유통 구조 분석 및 상생 협력을 통한 합리적 가격 형성 유도

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 고유가 위기 극복 및 상생 협력을 위한 ‘주유소 관계자 소통 간담회’를 개최했다.

11일 진행한 이번 간담회는 국제 유가 변동성 확대로 구민들의 유류비 부담이 가중되는 상황에서 석유류 유통 질서를 점검하는 한편, 유류 공급의 최일선에 있는 주유소 업계의 유통 환경을 분석하고 구민과 함께 상생 방안을 모색하고자 마련되었다.

간담회에 참석한 주유소 관계자(대표 및 소장)들은 정유사와 대리점으로 이어지는 단계별 공급 구조 등 석유 유통 과정을 상세히 설명하고 구 관계자는 외부 요인의 어려움을 공감하면서도 주유비로 인한 구민의 부담과 어려움을 적극 설명하며 허심탄회한 대화를 나뉬다.

성북구는 이러한 유통 현장의 실질적인 데이터를 바탕으로 유가 형성 과정을 면밀하게 분석하는 한편, 고유가 지속이 주민 생활과 지역 상권 전반에 미치는 영향이 큰 만큼 석유제품 판매가격 안정화를 위한 공동체적 노력을 당부하는 등 주유소 관계자와 함께 실효성 있는 상생 협력 방안을 논의했다.

이승로 성북구청장은 “고유가 위기가 깊어질수록 구청과 현장이 하나의 공동체로서 긴밀하게 소통하고 협력하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “유가 상승은 구민의 일상과 직결되는 중요한 사안인 만큼 현장의 목소리를 바탕으로 상생 협력하여 정보의 투명성을 높이고 구민이 합리적인 소비를 할 수 있는 환경을 만들겠다”고 강조했다.

아울러 성북구는 구민이 실시간으로 유가 정보를 확인할 수 있도록 한국석유공사에서 제공하는 유가 정보 시스템 ‘오피넷’ 이용 가이드와 성북구 관내 주유소별 가격 현황을 구 누리집과 문자 서비스를 통해 상시 제공하는 등 유가 정보의 투명성 확보에도 박차를 가하고 있다.