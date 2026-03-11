이달 20일까지 4개 기업 모집… 기본 1년, 심사 통해 최대 3년 입주 가능 염창역 인근 우수한 접근성에 독립형 사무실·카페·컨퍼런스룸 등 편의시설 갖춰

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 지역 내 유망한 창업기업의 안정적인 성장을 지원하기 위해 ‘양천 공공형 공유오피스(이하 양천공공오)’의 잔여 공실에 입주할 기업을 오는 20일까지 공개 모집한다.

지난해 11월 개관한 ‘양천공공오’는 9호선 염창역 인근(목동 515-5)에 위치한 민간 기부채납 시설을 활용해 조성됐으며, 지상 2층부터 4층까지 연면적 1,905㎡ 규모로, 현재 18개 기업이 입주해 활발한 기업 활동을 이어가고 있다.

이번 모집은 기존 입주기업의 신청 철회 등에 따른 추가 선발로, 총 4개 기업(3인실 1개, 4인실 1개, 6인실 2개)을 대상으로 진행된다.

모집 대상은 △공고일 기준(2026년 3월 3일) 사업자등록을 완료한 기업 △대표자가 1년 이상 양천구에 거주한 기업 △입주 후 1개월 이내 본점 주소 이전이 가능한 기업이다. 1차 서류 심사, 2차 대면 심사를 통해 선정되며, 우수한 사업 아이템과 사업 수행 역량을 보유한 창업기업은 선발 시 우대한다.

입주기업으로 선정되면 주변 시세 대비 약 50~70% 저렴한 수준의 임대료(월 1만5650원/㎡)로 사무공간을 이용할 수 있어 창업 초기 비용 부담을 줄일 수 있다.

또, 오피스 내 회의실, 커뮤니티 라운지, OA 기기 등 공용 시설도 자유롭게 이용할 수 있다.

입주 기간은 기본 1년이며, 연장 심사를 통해 최대 3년까지 입주할 수 있다. 입주를 희망하는 기업은 양천구청 홈페이지에서 신청서를 내려받아 작성 후 오는 20일까지 담당자 이메일로 접수하면 된다. 기타 자세한 사항은 양천구청 홈페이지 고시·공고 게시판에서 확인할 수 있다.

구는 서류 심사와 면접 심사를 거쳐 사업성, 역량, 성장 가능성, 지역사회 기여도 등을 종합적으로 평가해 이달 말 최종 입주기업을 확정할 계획이다.

이기재 양천구청장은 “양천 공공오가 초보 창업가들이 비용 부담 없이 도전할 수 있는 든든한 발판이 되길 바란다”며 “앞으로도 창업기업의 안정적인 성장과 지역 경제 활성화를 위해 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.