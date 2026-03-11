[헤럴드경제=민성기 기자] LA 다저스의 ‘슈퍼 스타’ 오타니 쇼헤이 미국 마이애미로 떠나기 전에 일본 야구대표팀 동료에게 헤드폰을 선물했다.

일본 대표팀 투수 후지히라 쇼마(라쿠텐 골든이글스)는 11일 SNS에 “오타니로부터 헤드폰을 선물 받았다”고 밝혔다.

일본 선수단은 지난 10일 도쿄돔에서 월드베이스볼클래식(WBC) 체코전 종료 후 하네다 공항으로 이동, 11일 오전 3시 10분 전세기를 타고 8강전이 열리는 미국 플로리다주 마이애미로 출발했다. 이런 가운데 선수단이 함께 착용한 ‘공통 아이템’이 온라인에서 화제를 모았다. 오타니가 장시간 비행을 떠나는 동료들을 위해 헤드폰을 선물한 것으로 보인다.

후지히라는 SNS를 통해 오타니에게 “감사합니다”라고 밝혔다.

이날 일본 스포츠 매체 ‘주니치 스포츠’에 따르면 경기 후 선수단은 이동 과정에서 각자 SNS를 통해 일본항공(JAL) 비행기 내부 모습과 동료들의 사진 등을 공유했다. 이 가운데 ‘b’ 로고가 새겨진 헤드폰을 착용한 사진이 눈길을 끌었다. 시카고 컵스 외야수 스즈키 세이야와 오릭스 버팔로스 투수 소타니 료헤이 등이 해당 헤드폰을 착용한 모습이 포착됐다.

일본 스포니치 아넥스는 “오타니가 2024년 9월부터 해당 브랜드 공식 브랜드 앰베서더로 활동하고 있다. 후지히라가 SNS에 올린 사진에 소타니 류헤이(오릭스 버팔로스), 기타야마 고키(니혼햄 파이터즈), 타카하시 히로토(주니치 드래곤즈) 등도 헤드폰을 들고 있다. 또한 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스)가 SNS에 올린 사진에는 스즈키 세이야(시카고 컵스)가 이 헤드폰을 착용하고 있어 아마도 오타니가 대표팀 선수 전원에게 나눠줬을 가능성이 있다”고 전했다.

이 매체는 “비츠 공식 홈페이지에 따르면 해당 제품은 ‘Beats Studio Pro’ 모델로 가격은 4만 9800엔(약 46만 원)”이라고 전했다.