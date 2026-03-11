- ‘울산 다운2지구 유승한내들 에듀포레’ 100% 분양 완판

- 광명 구름산지구 A2블록에 1,406가구 공급 예정… ‘유승한내들’ 브랜드 타운 형성 기대

유승건설의 ‘유승한내들’ 브랜드 아파트가 연이은 완판 소식을 알리면서 이목을 집중시키고 있다.

업계에 따르면 울산광역시 다운2지구에서 선보인 ‘다운2지구 유승한내들 에듀포레’는 이달 100% 분양 완판에 성공한 것으로 알려졌다. 이는 지난해 광명 구름산지구의 첫 민간 분양 아파트인 ‘광명 유승한내들 라포레’의 완판 소식에 이어진 연이은 성공으로, 유승한내들 브랜드에 대한 수요층의 높은 관심을 실감케 했다는 평가다.

다운2지구 유승한내들 에듀포레는 다운2지구 B1블록에 지하 2층~지상 25층, 7개 동, 총 507가구 규모로 조성되는 아파트다. 전 가구는 수요층의 선호도가 높은 전용 83㎡ 단일면적으로 구성됐다.

다운2지구 유승한내들 에듀포레는 다운2지구 내에서도 우수한 입지와 유승한내들의 차별화 설계가 높은 호응으로 이어지며 단기간 완판을 기록한 것으로 분석된다.

실제 단지는 바로 앞에 서사초(2026년 개교 예정), 무거고 이전(예정) 부지가 맞닿아 있고, 도보권 내에는 서사중(예정) 건립도 계획돼 있어 초·중·고교 학령기 자녀들의 안심 통학이 가능한 교육 여건을 갖추고 있다.

또한 바로 앞에 척과천이 흐르고 울산들꽃학습원을 도보로 이용할 수 있어 쾌적한 주거 환경이 기대되며, 지구 내 예정된 상업시설 부지도 걸어서 이용할 수 있어 주거 편의성 역시 우수하다.

여기에 단지는 남향 위주 배치와 함께 전 가구 4베이 판상형 구조를 도입해 개방감과 채광 및 통풍을 확대했으며, 타입별로는 현관 및 복도 팬트리, 안방 대형 드레스룸, 다용도실 등을 구성해 수납공간과 공간 활용성을 높였다.

또한 특화 문주 설계를 도입해 단지의 상징성을 강화했고, 단지 내에는 중앙광장, 어린이 놀이터 등 다양한 조경시설과 골프연습장, 스크린골프장, 남녀 독서실, 피트니스 GX룸 등 다채로운 커뮤니티 시설이 마련될 예정이다.

유승건설 관계자는 “광명에 이은 울산의 완판 성공은 브랜드에 대한 고객 신뢰를 입증한 결과”라며 “앞으로도 전국 주요 거점에서 실거주에 최적화된 주거단지를 선보이고, ‘유승한내들’ 브랜드 확장을 통해 입주민 만족도와 지역 가치를 함께 높여 나가겠다”고 말했다.

실제 유승건설은 연이은 완판 성과에 힘입어 광명 구름산지구에서의 후속 분양에도 속도를 낸다는 계획이다. 지난해 매입을 완료한 A2블록은 구름산지구에서도 최대 규모(27,077평) 블록으로, 1,406가구 규모의 대단지 아파트가 공급될 예정이며, 이에 따라 구름산지구에 분양 완료한 ‘광명 유승한내들 라포레’(444가구)와 함께 약 1,850가구 규모의 유승한내들 브랜드타운이 조성될 전망이다.