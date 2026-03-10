[헤럴드경제=김용재 기자] 수요일인 11일 전국이 대체로 흐린 가운데 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠다.

아침 최저기온은 -3∼4도, 낮 최고기온은 7∼13도로 예년과 비슷하거나 조금 낮겠다.

전국 대부분 지역에서 아침 기온이 영하권에 머물겠고 강원 내륙·산지는 -5도 이하로까지 떨어지겠다.

새벽부터 아침 사이 중부 내륙과 전라권 내륙에는 서리가 내리는 곳도 있겠다.

오전부터 오후 사이 인천·경기 서해안과 충남 북부 서해안에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 서해5도는 5㎜ 미만, 울릉도와 독도는 1㎜ 안팎의 비가 예보됐다.

대구·경북 남부 동해안과 부산·울산·경남 중부 남해안에는 건조특보가 내려졌다. 그 밖의 경상권도 건조한 데다 바람까지 약간 강하게 불겠으니 화재 예방에 유의해야겠다.

잔류하고 있던 미세먼지와 국내에서 발생한 미세먼지가 대기 정체로 축적되면서 대부분 지역에서 대기질이 나쁘겠다.

서울·경기와 강원 영서, 대전·세종, 충북, 대구·경북, 울산의 미세먼지 농도는 ‘나쁨’, 그 밖의 지역은 ‘보통’ 수준으로 예상된다. 다만 인천과 강원 영동, 충남, 전북, 부산·경남은 오전까지 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼2.0ｍ, 서해·남해 0.5∼1.5ｍ로 예상된다.