[헤럴드경제=김보영 기자] 노인을 대상으로 한 무작위 임상시험에서 매일 종합비타민·미네랄 보충제를 섭취하면 노화 속도가 늦춰질 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 특히 생물학적 노화가 빠른 사람일수록 노화 지연 효과가 더 크게 나타나는 것으로 분석됐다.

미국 하버드 의대 브리검 여성병원 하워드 세소 박사팀은 10일 노인 950여명을 대상으로 2년간 진행한 무작위 임상시험에서 종합비타민이 DNA 기반 생물학적 노화 지표를 유의미하게 늦추는 것으로 나타났다고 밝혔다. 이 연구 결과는 의학 저널 네이처 메디신(Nature Medicine)에 게재됐다.

연구팀은 코코아 추출물과 종합비타민의 노화 관련 질병 예방 효과를 확인하기 위해 대규모 무작위 임상시험(COSMOS) 참가 노인 중 958명(평균 연령 70세)을 대상으로 두 보충제 복용이 DNA 기반 노화 지표 5가지에 미치는 영향을 2년간 추적 관찰했다.

참가자들은 종합비타민+코코아 플라바놀 그룹과 종합비타민+위약 그룹, 위약+코코아 플라바놀 그룹, 위약+위약 그룹에 무작위로 배정됐다.

임상시험 결과 종합비타민 복용 그룹은 노화 속도를 평가하는 생리 지표(PCPhenoAge)와 전체 사망 위험을 예측하는 생리 지표(PCGrimAge)의 연간 증가 속도가 위약 복용 그룹보다 각각 2.6개월과 1.4개월 느려진 것으로 나타났다.

또 연구 시작 전 생물학적 나이가 실제 나이보다 더 많았던 사람들은 사망 위험 예측 생리 지표(PCGrimAge) 상 노화 둔화 효과가 2.8개월로 더 큰 것으로 분석됐다.

종합비타민은 그러나 나머지 세 가지 생리 지표(PCHorvath, PCHannum, DunedinPACE)에는 유의미한 영향을 미치지 않았고, 코코아 추출물도 다섯 가지 생리 지표에서 생물학적 노화를 늦추는 효과가 확인되지 않았다.

세소 박사는 “종합비타민이 생물학적 노화 지표와 관련해 이점을 보인 것은 흥미롭다”며 “이 연구는 더 건강하고 삶의 질이 높은 노화에 기여할 수 있는 접근 가능하고 안전한 개입 방법을 연구할 수 있는 길을 열어준다”고 말했다.

연구팀은 많은 노인은 식사를 통해 비타민 B12 같은 필수 비타민과 미네랄을 충분히 섭취하지 못한다며 이 결과는 매일 종합비타민·미네랄 보충제를 먹는 것이 생물학적 노화를 지연시킬 수 있음을 시사한다고 설명했다.

이어 “이 결과를 확인하고 노년층뿐만 아니라 생애 전반에 걸쳐 건강한 노화에 종합비타민·미네랄이 하는 역할을 규명하기 위해 추가 임상시험이 필요하다”며 “종합비타민과 인지 기능 개선, 암 발생 감소, 백내장 감소 등과의 연관성도 조사할 계획이라고 덧붙였다.

다만 전문가들은 결과 해석에 신중해야 한다고 지적했다. 루이지 폰타나 호주 시드니대 교수는 “일부 DNA 기반 노화 지표에서 변화가 나타났지만 효과 크기가 작고 모든 지표에서 일관되게 나타난 것은 아니다”라고 평가했다.

오경수 중앙대학교 약학대학 교수는 “멀티비타민 복용이 일부 후성유전학적 노화 지표 감소와 연관될 가능성을 보여주지만 개인의 건강 상태와 영양 상태를 고려해 보충제를 선택하는 것이 중요하다”고 말했다.