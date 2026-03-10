누적 1870대·350억 수주 실적 발판 양국간 농업협력 MOU 대표기업으로

TYM은 4일 이재명 대통령의 필리핀 방문을 계기로 열린 ‘한-필리핀 비즈니스포럼’에 참석했다고 10일 밝혔다. 포럼은 7일 오전 10시부터 오후 2시까지 진행됐으며, TYM 김도훈 대표이사가 농업 부문 대표로 참석했다.

이번 ‘농업협력에 관한 양해각서’도 개정됐다. 개정된 협약에 따라 한국과 필리핀은 식량 안보를 위한 농업 발전 협력을 강화하는 한편, 농업 기계화와 수확 후 관리 및 유통 시스템 고도화, 농업 투입 자재 및 기계 발전 관련 기술 분야에서 공동으로 협력하게 된다.

TYM이 이번 경제사절단에 농업 대표로 이름을 올린 것은 필리핀 시장에서 쌓아온 실적이 뒷받침됐기 때문이다. TYM은 필리핀 정부의 ‘쌀 경쟁력 강화 기금(RCEF)’ 프로젝트를 통한 정부 입찰에서 2024년부터 2025년까지 누적 1870대, 350억원 이상의 트랙터를 연속 수주했다. 일본 등 글로벌 농기계 업체들이 장기간 독점해온 필리핀 시장에서 국산 농기계가 연속으로 대규모 수주에 성공한 사례다.

필리핀은 농업 의존도가 높은 반면 기계화율이 약 20% 수준에 불과해 성장 잠재력이 큰 시장으로 꼽힌다. 필리핀 정부는 RCEF 프로젝트를 중심으로 농기계 보급과 교육 인프라 확충에 주력하고 있으며, TYM은 이 흐름의 중심에 서 있다.

이번 이재명 대통령 방문을 계기로 양국 간 농업 협력 체계가 정부 간 협약 수준으로 격상되면서 TYM의 필리핀 사업 확대에도 탄력이 붙을 전망이다. TYM이 준비 중인 부품·서비스 센터 설립과 기술 인력 양성 프로그램이 양국 농업협력 MOU의 구체적 이행 수단으로 연결될 수 있다는 점에서다. TYM은 쌀 외에 옥수수 등 타작물 중심의 원조사업 확대 가능성도 함께 모색하고 있다. 홍석희 기자