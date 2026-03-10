[헤럴드경제=조용직 기자] 프리미엄 골프 브랜드 혼마골프가 프리미엄 라인 베레스10(BERES 10) 시리즈를 선보인다고 10일 밝혔다.

혼마골프에 따르면 베레스 10은 일본 사카타 현지에서 이어져 온 장인 정신과 정밀한 기술력을 바탕으로 완성된 프리미엄 라인으로, 럭셔리한 감성과 함께 흔들림 없는 일관성, 정교한 컨트롤, 그리고 가벼운 스윙에서도 구현되는 강력한 퍼포먼스를 동시에 추구하며 혼마가 추구해온 철학을 퍼포먼스로 완성한 결과물이다.

베레스 10은 드라이버, 페어웨이 우드, 하이브리드, 아이언으로 라인업 되며 2스타부터 5스타까지 등급 구성으로 출시된다. 등급별로 샤프트 설계와 적용 기술을 차별화해 골퍼의 스윙 특성과 취향에 맞는 선택이 가능하도록 설계됐다.

이번 시리즈에서는 직전 모델 베레스 9의 아마크FX에서 한 단계 더 진화한 아마크 플라이트(ARMRQ FLIGHT) 샤프트가 적용된다. 경량화된 5축으로 변화되면서 더 속도감 있는 구질을 구현하고 샤프트의 내부 소재는 고강도, 고탄성 섬유인 토레이카 T1100G를 메시 구조에 적용하며 임팩트의 효율성을 극대화했다. 이는 기존 10축 샤프트 이상의 견고함을 가진다고 회사는 설명했다.

헤드 디자인은 1834년부터 이어져 온 일본 전통 유리 공예 ‘에도 키리코’에서 영감을 받아, 정교한 기하학적 패턴과 절제된 우아함을 현대적으로 재해석했다. 기술적 탁월함과 미적 세련미가 공존하는 베레스 10의 철학을 외관으로 구현했다.

혼마골프 관계자는 “베레스 10은 완벽함을 기준으로 한 럭셔리 퍼포먼스의 진화를 지향하며, 흔들림 없는 일관성과 자신감을 원하는 골퍼를 위해 완성됐다”며 “기술과 미학, 그리고 장인 정신이 결합된 베레스만의 가치를 필드 위에서 경험할 수 있을 것”이라고 자신했다.